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CM 2026. Marocul a învins Scoţia, în grupa C. Saibari a înscris cel mai rapid gol la turneul final

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FIFA World Cup 2026: Scotland 0:1 Morocco
Marocul a învins Scoția la CM 2026. Foto: Profimedia
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Reprezentativa Marocului a învins, vineri, la Gillette Stadium din Foxborough, selecţionata Scoţiei, scor 1-0, în etapa a doua a grupei C de la Cupa Mondială.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Ismael Saibari, care a înscris în minutul 2, din pasa lui Brahim Diaz.

Maroc : Bounou - Mazraoui, Riad, Diop, Hakimi - Ounahi (El Mourabet - 90), El Aynaoui, Bouaddi - El Khannouss (Talbi - 84), Saibari (Rahimi - 84), Brahim Diaz (Amaimouni - 84). Selecţioner: Mohamed Ouahbi

Scoţia : Gunn - Tierney (Gannon - Doak - 60), Robertson, Hendry, Hanley, Patterson (Ralston - 89) - McGinn (Stewart - 89), Mctominey, Ferguson, Christie (McLean - 71)- Adams (Dykes - 71). Selecţioner: Steve Clarke

Meciul a fost arbitrat de uzbecul Ilgiz Tantashev.

Editor : Ș.R.

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