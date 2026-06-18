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CM 2026. Tricouri speciale pentru Kovacs la meciul cu numărul 1.000 de la Cupa Mondială. Laude din partea lui Pierluigi Collina

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Kovacs și Collina
Foto: FRF/FIFA
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Istvan Kovacs, Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi vor purta tricouri speciale la meciul Tunisia – Japonia, duminică dimineaţă, la Monterrey, în grupele Cupei Mondiale. Va fi partida cu numărul 1.000 din istoria CM.

Pierluigi Collina, directorul subdiviziei de arbitraj a FIFA şi preşedintele Comisiei de Arbitri FIFA, a declarat că această numire – deşi reprezintă o onoare deosebită – s-a bazat exclusiv pe criteriile obişnuite utilizate pentru desemnarea celui mai bun arbitru pentru meciul respectiv.

„L-am ales pe arbitrul care, în opinia noastră, este cel mai potrivit pentru a conduce acest meci. Aşadar, este o coincidenţă faptul că a fost desemnat să arbitreze acest meci cu numărul 1.000. Pentru el, aceasta reprezintă o onoare suplimentară deosebită. A arbitra un meci de Cupă Mondială este întotdeauna un privilegiu imens, este o mare onoare”, a declarat italianul, el însuşi un fost arbitru cu o carieră de mare succes, care a arbitrat, printre altele, finala Cupei Mondiale FIFA din 2002, între Brazilia şi Germania.

„Faptul de a putea rămâne în istoria fotbalului – istoria Cupei Mondiale FIFA –, fiind desemnat pentru a arbitra, apoi pentru a intra pe teren să arbitrezi cel de-al 1 000-lea meci al competiţiei, este în mod clar ceva special. Am decis să creăm un tricou special pentru a sărbători acest meci. Este un tricou foarte frumos, împodobit cu elemente aurii: dungi şi un emblemă care reprezintă trofeul şi cifra 1 000”, a adăugat Collina.

Cu dungile aurii de pe mâneci şi emblema comemorativă, tricoul special adidas i-a fost înmânat lui István Kovács în prezenţa colegilor săi arbitri din Team One. Acesta va fi purtat şi de arbitrii asistenţi, Tunyogi şi Marica, pe Stadionul din Monterrey.

La 41 de ani, arbitrul român este considerat unul dintre cei mai buni din Europa, notează FIFA pe site-ul oficial. El a făcut parte din lotul de arbitri selectaţi pentru Cupa Mondială FIFA, Qatar 2022, unde a îndeplinit funcţia de al patrulea arbitru în opt meciuri. Fiind desemnat pentru acest meci istoric cu numărul 1.000, el va arbitra primul său meci din cadrul Cupei Mondiale FIFA.

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Editor : Sebastian Eduard

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