CM 2026. Meciurile din SUA „vor fi foarte sigure”, dar riscul unui „lup singuratic” rămâne, afirmă secretarul pentru securitate internă

Meciurile organizate în cele unsprezece oraşe gazdă americane la Cupa Mondială de fotbal 2026, care începe joi şi va avea loc pe parcursul a mai bine de o lună, „vor fi foarte sigure”, dar „nu putem controla un lup singuratic”, a declarat secretarul american pentru securitate internă, Markwayne Mullin, citat de AFP.

Statele Unite, care organizează Cupa Mondială alături de Mexic şi Canada până pe 19 iulie, vor găzdui 78 din cele 104 meciuri ale prestigioasei competiţii, notează AFP, citată de Agerpres.

„Ne-am mobilizat cu adevărat. Toate oraşele noastre gazdă au cooperat cu adevărat. Jocurile vor fi foarte sigure. (...) Este cât se poate de sigur. Dar nu putem controla un lup singuratic”, a explicat joi ministrul lui Donald Trump pentru Fox News, comparând viitoarele meciuri de pe stadioanele americane cu „78 de Super Bowl-uri în 38 de zile”.

Politicianul a identificat în mod specific zona "înainte de a intra în perimetrul de securitate, ceea ce ne îngrijorează mult". "Dar consolidăm" prezenţa poliţiei acolo, a continuat el.

Unsprezece dintre cele şaisprezece stadioane pentru Cupa Mondială din 2026 sunt situate în Statele Unite, de la Boston la San Francisco, trecând prin Atlanta şi Kansas City.

Primul meci care se va juca în această ţară va fi Statele Unite - Paraguay, la Los Angeles, vineri. Finala va avea loc pe 19 iulie, în suburbiile oraşului New York.

Meciul de deschidere, dintre Mexic şi Africa de Sud, va avea loc joi la Ciudad de Mexico.

Editor : Liviu Cojan