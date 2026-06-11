Live TV

CM 2026. Meciurile din SUA „vor fi foarte sigure”, dar riscul unui „lup singuratic” rămâne, afirmă secretarul pentru securitate internă

Data publicării:
minge oficiala cm 2026
Mingea oficială a CM 2026. Foto: Profimedia

Meciurile organizate în cele unsprezece oraşe gazdă americane la Cupa Mondială de fotbal 2026, care începe joi şi va avea loc pe parcursul a mai bine de o lună, „vor fi foarte sigure”, dar „nu putem controla un lup singuratic”, a declarat secretarul american pentru securitate internă, Markwayne Mullin, citat de AFP.

Statele Unite, care organizează Cupa Mondială alături de Mexic şi Canada până pe 19 iulie, vor găzdui 78 din cele 104 meciuri ale prestigioasei competiţii, notează AFP, citată de Agerpres.

„Ne-am mobilizat cu adevărat. Toate oraşele noastre gazdă au cooperat cu adevărat. Jocurile vor fi foarte sigure. (...) Este cât se poate de sigur. Dar nu putem controla un lup singuratic”, a explicat joi ministrul lui Donald Trump pentru Fox News, comparând viitoarele meciuri de pe stadioanele americane cu „78 de Super Bowl-uri în 38 de zile”.

Politicianul a identificat în mod specific zona "înainte de a intra în perimetrul de securitate, ceea ce ne îngrijorează mult". "Dar consolidăm" prezenţa poliţiei acolo, a continuat el.

Unsprezece dintre cele şaisprezece stadioane pentru Cupa Mondială din 2026 sunt situate în Statele Unite, de la Boston la San Francisco, trecând prin Atlanta şi Kansas City.

Primul meci care se va juca în această ţară va fi Statele Unite - Paraguay, la Los Angeles, vineri. Finala va avea loc pe 19 iulie, în suburbiile oraşului New York.

Meciul de deschidere, dintre Mexic şi Africa de Sud, va avea loc joi la Ciudad de Mexico.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Foto: Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse
1
Maria Zaharova: „Dacă R. Moldova va fi inclusă în România, va înceta să mai existe”. Ce...
eugen tomac nicusor dan cotroceni
2
Kelemen Hunor: Avea dreptate Nicușor Dan când a venit cu Eugen Tomac. Partidele nu au...
Heorhii Tikhîi
3
Prima reacție a Ucrainei după ce Bulgaria a anunțat sistarea asistenței militare către...
explzoie drona port constanta
4
Răspunsul NATO la cererea României privind întărirea apărării la Marea Neagră după...
INSTANT_TOMAC_PNL_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Eugen Tomac a definitivat lista viitorilor miniștri. Ce nume vor face parte din Guvern...
”Fără precedent”: Shakira a apărut în spatele reporterului și ce a urmat e ”nemaivăzut în direct la TV”
Digi Sport
”Fără precedent”: Shakira a apărut în spatele reporterului și ce a urmat e ”nemaivăzut în direct la TV”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
CM 2026. Pariurile pe Cupa Mondială ar putea depăși 50 de miliarde de dolari. Care țară are cele mai bune șanse să câștige
Gianni Infantino
CM 2026. Scandaluri legate de prețul biletelor, dar și de vizele respinse de SUA. Amenințările reprezentativei Iranului
Donald Trump en interview pour le magazine "60 Minutes"
Trump anunță pe Truth Social că va lovi „foarte puternic în această seară” obiectivele militare ale Iranului
BEATIFICATION OF FR. JAN SWIERCA AND COMPANIONS, SALESIAN MARTYRS
Președintele polonez va participa la spectacolul UFC organizat pe peluza Casei Albe, cu ocazia împlinirii a 80 de ani ai lui Trump
European Foreign Affairs Council Meeting In Brussels, Belgium - 11 May 2026
„Europa nu joacă rolul de mediator”: Ministrul de externe al Estoniei avertizează împotriva încercărilor Moscovei de a-i impune un rol
Recomandările redacţiei
Eugen Tomac.
Eugen Tomac: Am înțeles mesajul PNL și îl respect. Mergeți în...
2026-02-26-5307
Ciprian Ciucu: „E mica mea plăcere să spun că PSD a adus țara în...
alveola bulevard iasi
La șapte luni de la repatrierea osemintelor ultimului domnitor al...
sigle psd si pnl
Șanse tot mai mici pentru Guvernul Tomac. Ce strategii își fac...
Ultimele știri
Pactul UE privind migraţia şi azilul intră în vigoare, cu înăsprirea controalelor, dar şi cu un mecanism de solidaritate controversat
Tensiuni în Marea Chinei de Sud: nave chineze au intrat în apele revendicate de Taiwan
Iranul declară „ţinte militare” toate companiile lui Elon Musk din Orient. Starlink, rol important în operațiunile militare americane
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Micul dejun pe care prințul William îl mănâncă aproape zilnic. Nutriționiștii spun că îl ajută să se simtă...
Cancan
Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar...
Fanatik.ro
Fotbalistul despre care Gigi Becali a spus că-i plătește salariul degeaba a semnat: „Sunt nerăbdător!”
editiadedimineata.ro
Doi bărbați români au fost găsiți vinovați de înjunghierea unui jurnalist la Londra, la ordinul Iranului
Fanatik.ro
Ce avere impresionantă are iubitul Simonei Halep. Afacerile de succes în care este implicat Dorin Mateiu
Adevărul
„Situația din Crimeea ajunge și la noi”. Mesaje de panică privind lipsa de combustibil puse de ruși pe...
Playtech
Poți conduce dacă ai diabet? Situațiile în care dreptul de a conduce poate fi restricționat și ce spune legea...
Digi FM
Reacție dură în online: De ce speră Dan Negru ca acest Campionat Mondial să fie un eșec total
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Porecla bizară pe care o are noul iubit al Simonei Halep
Pro FM
Ce face Gavin Arvizo în 2026. Băiatul care i-a adus acuzații grave lui Michael Jackson a dispărut complet din...
Film Now
Top 10 filme despre fotbal și fotbaliști. Cele mai bune producții de văzut în timpul Cupei Mondiale. TRAILERE
Adevarul
Controversele din jurul noii grile de salarizare reapar în spațiul public. Cât ar putea ajunge salariile...
Newsweek
Pensionarii care au muncit în această perioadă iau sute de lei pensie suplimentară. Cum știi dacă te încadrezi
Digi FM
Cine e milionarul de 58 de ani cu care a fost pozată Simona Halep în Mykonos. În ultimul timp s-a vorbit tot...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Apa alcalină, noul "elixir al sănătății" promovat de vedete. Ce spun medicii despre beneficiile reale și...
Digi Animal World
Cel mai mare cimitir de balene descoperit vreodată. Unele schelete au peste 5 milioane de ani
Film Now
N-a mai vrut să audă de Hollywood ani întregi, dar a revenit în forță. Cum arată Joan, sora lui John Cusack...
UTV
Simona Halep a fost surprinsă alături de un milionar român. Cine este bărbatul cu 24 de ani mai în vârstă...