CM 2026. Mexic a învins Africa de Sud în meciul de debut al turneului, unul cu trei jucători eliminaţi

Echipa naţională a Mexicului a învins joi seara, scor 2-0, echipa naţională a Africii de Sud, în primul meci al Cupei Mondiale 2026, contând pentru grupa A.

Partida de debut a turneului final din America a început cu echipa gazdă, Mexic, în atac şi portarul sud-africanilor, Ronwen Williams, a avut o primă intervenţie respingând în corner şutul lui Raul Jimenez, din minutul 5.

Doar patru minute mai târziu, la o fază care nu anunţa nimic, mijlocaşul oaspeţilor, Sphephelo Sithole, a greşit flagrant la o preluare în apropierea propriului careu, Erik Lira a recuperat mingea şi i-a pasat lui Julian Quinones, iar atacantul de 29 de ani a deschis scorul, învingându-l pe Williams cu un şut din careu, mingea trecând printre piciorele căpitanului Africii de Sud.

În continuare, meciul a fost controlat de mexicani, dar fără ca fazele periculoase de poartă să apară foarte des, tot Quinones fiind aproape de gol, în minutul 43, când a trimis în bară, relatează News.ro.

Brian Gutierrez a dat startul părţii secunde cu un şut peste poartă, în minutul 46, apoi Sithole a primit cartonaş roşu pentru un fault asupra aceluiaşi Gutierrez, în minutul 49, iar selecţionerul Hugo Broos a fost nevoit să efectueze modificări defensive în formaţia sa.

Mexicul a majorat avantajul de pe tabelă în minutul 67, când Raul Jimenez a înscris cu o lovitură de cap, din centrarea lui Roberto Alvarado. Zwane şi-a lăsat echipa în nouă oameni, după ce a primit cartonaş roşu, în urma verificării VAR, el aplicându-i o palmă peste faţă lui Alvarado, la o fază de atac a gazdelor.

Meciul s-a încheiat însă cu o a treia eliminare, căpitanul mexicanilor, Cesar Montes, fiind trimis la vestiare în minutul 90+2, pentru un fault dur la Mudau şi Mexic debutează cu victorie în grupa A, învingând Africa de Sud cu 2-0.

MEXIC: Rangel - Reyes, Cesar Montes, J. Vasquez, Gallardo – Lira (E. Alvarez 76) – R. Alvarado, B. Gutierrez (L. Chavez 66), Fidalgo (G. Mora 66), Quinones (Alexis Vega 79) – Jimenez (A. Gonzalez 76).

Selecționer: Javier Aguirre

AFRICA DE SUD: R. Williams - Mudau, Okon, Sibisi, Mbokazi, Modiba (Appollis 76) - Mokoena, Sithole, J. Adams (Zwane 61) – L. Foster (Mbatha 56), Rayners (Makgopa 76).

Selecționer: Hugo Broos

Cartonaşe galbene: B. Gutierrez 23 / Mokoena 17, Sibisi 74

Cartonaşe roşii: Cesar Montes (Mexic) min. 90+2 / Sphephelo Sithole (Africa de Sud) min. 49, Themba Zwane (Africa de Sud) min. 84

Arbitru: Wilton Sampaio (Brazilia)

Editor : Liviu Cojan