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CM 2026. Mexic - Cehia: 3 - 0. Echipa lui Koubek se întoarce acasă

Data publicării:
2026 World Cup Football Mexico v Czechia Jun 24th
Foto: Profimedia
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Din articol
Cehia pleacă acasă

Selecţionata Mexicului a învins echipa Cehiei cu scorul de 3-0 (0-0), miercuri seara, pe Mexico City Stadium, în Grupa A a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Mexic, Statele Unite şi Canada, astfel că europenii sunt eliminaţi.

Mexicanii au încheia grupa cu un parcurs perfect, după ce au învins Cehia prin golurile marcate de Mateo Chavez (55), Julian Quinones (61) şi Alvaro Fidalgo (90+4).

Cehii, care erau obligaţi să câştige pentru a se califica în faza următoare, au început promiţător, dar Visinsky nu a nimerit poarta în două rânduri (8, 15), potrivit Agerpres.

Mexicanii, deşi au menajat o serie de piese importante, au legat mai bine jocul şi au creat pericol prin Reyes (37), Quinones (43), dar mai ales prin Sanchez (39), al cărui şut a fost respins de Kovar.

Cehia a avut o şansă notabilă în debutul reprizei secunde, prin Cerv (46), dar care a trimis prea slab la un corner pentru a-i da emoţii portarului Rangel.

Cehia pleacă acasă

În min. 55, Mateo Chavez a fost lansat pe contraatac de Romo şi a deschis scorul.

Echipa antrenată de Miroslav Koubek s-a lăsat tot mai mult descoperită în apărare şi pe un alt contraatac, Sanchez a rămas singur cu portarul, Kovar a respins, mingea a fost urmărită de Quinones, care a dublat avantajul gazdelor (61).

Portarul Guillermo Ochoa, la aproape 41 de ani, a fost introdus pe teren în min. 78, jucând astfel la a şasea sa Cupă Mondială consecutivă. La a 153-a selecţie, Ochoa a trimis o degajare în minutele adiţionale (90+4), Gimenez a fost blocat de portar, dar Fidalgo a marcat al treilea gol al mexicanilor.

În şaisprezecimile de finală, Mexicul va întâlni echipa clasată pe locul al treilea (într-una din grupele CEFHI).

Cehia, calificată după un baraj, părăseşte turneul în urma unor prestaţii dezamăgitoare, 1-2 cu Coreea de Sud, 1-1 cu Africa de Sud şi 0-3 cu Mexicul.

Cehia - Mexic 0-3 (0-0)

Au marcat: Mateo Chavez (55), Julian Quinones (61), Alvaro Fidalgo (90+4).

Ciudad de Mexico, Mexico City Stadium: 80.824 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa A

Editor : B.P.

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