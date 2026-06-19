CM 2026. Mexicul a învins Coreea de Sud şi este prima echipă calificată în 16-imile de finală ale Cupei Mondiale

Selecţionata Mexicului este prima echipă calificată în 16-imi la Cupa Mondială. Mexicanii au învins, vineri, la Guadalajara, scor 1-0, naţionala Coreei de Sud, în etapa a doua a grupei A.Unicul gol al meciului a fost marcat de Luis Romo, în minutul 50, care a profitat de o greşeală a portarului Kim.

Mexicul beneficiază de remiza dintre Cehia şi Africa de Sud, şi are şase puncte în grupă şi, prin urmare, garanţia că va termina pe primul loc, potrivit News.ro.

Câştigătoarea Grupei A va juca meciul din faza 16-imi miercuri, 1 iulie, la Mexico City (ora de începere: 4:00). Adversara lor va fi una dintre cele mai bune echipe de pe locul trei din Grupele C, E, F, H sau I.

Mexic: Rangel - Gallardo, Vasquez, Alvarez, Sanchez - Gutierrez (Pineda - 71), Lira, Romo (Vargas - 71) - Quinones (Huerta - 84), R. Jimenez (S. Gimenez - 80), Alvarado (Reyes - 80). Selecţioner: Javier Aguirre

Coreea de Sud: Kim - Lee, Min-Jae Kim, Lee - Kim (Eom Ji-Sung - 71), Paik (Cho Gue-Sung - 77), Hwang, Seol (Yang Hyun-Jun - 71) - Lee Jae-Sung (Hwang Hee-Chan - 57), Lee Kang-In - Son (Oh Hyeon-Gyu - 57). Selecţioner: Hong Myung-bo

Meciul a fost arbitrat de Gustavo Tejera din Uruguay.

Joi, Cehia a remizat cu Africa de Sud, scor 1-1.

În ultima etapă, la 25 iunie, de la ora 04.00, au loc meciurile: Cehia - Mexic şi Africa de Sud - Coreea de Sud.

Editor : Ș.R.