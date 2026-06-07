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CM 2026: Naționala Iranului va trebuie să părăsească SUA în aceeași zi în care joacă meciurile din Cupa Mondială

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Foto: Profimedia

Echipa naţională a Iranului va trebui să intre şi să părăsească Statele Unite în aceeaşi zi în care va juca meciurile în această ţară, fiind supusă unor restricţii drastice privind vizele pentru Cupa Mondială, a declarat, sâmbătă, ambasadorul Iranului în Mexic.

„Putem ajunge dimineaţa şi trebuie să plecăm în aceeaşi zi”, a declarat Abolfazl Pasandideh, înainte de sosirea, sâmbătă, a echipei de fotbal iraniene al cărei cantonament se află în Tijuana, în nordul Mexicului.

Iranul urmează să joace toate meciurile din faza grupelor în Statele Unite, la Los Angeles împotriva Noii Zeelande pe 15 iunie şi împotriva Belgiei pe 21 iunie, şi la Seattle împotriva Egiptului pe 26 iunie.

Editor : B.E.

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