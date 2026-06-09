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CM 2026. Noi reguli pentru Cupa Mondială: de la cum se bate un aut la eliminări. Unde ar putea sta rezervele. „Este fără precedent”

Data actualizării: Data publicării:
Cupa MOndială
Foto: Profimedia
Din articol
Cele 7 reguli dure de arbitraj care vor fi implementate odată cu startul Cupei Mondiale 2026

FIFA a implementat mai multe reguli noi la Cupa Mondială 2026, turneu final care începe la finalul acestei săptămâni.

Pe lângă noile reguli de arbitraj, forul intercontinental a modificat și ceremoniile dinaintea fluierului de start, dar s-a gândit și la sănătatea jucătorilor.

FIFA a decis ca întreg lotul unei echipe să fie prezent la mijlocul terenului pentru intonarea imnurilor. Este o decizie fără precedent, deoarece până acum doar titularii se aliniau în fața băncilor de rezerve pentru acest moment, scrie Digi Sport.

„Faptul că toți jucătorii și arbitrii se vor aduna în cercul central în timpul imnurilor naționale va crea un moment de unitate, mândrie și emoție care aparține cu adevărat echipelor și tuturor celor de pe stadion”, a declarat președintele FIFA Gianni Infantino.

Imnurile de stat ale naționalelor prezente la Cupa Mondială 2026 nu trebuie să depășească mai mult de 90 de secunde, mai notează sursa citată anterior.

Rezervele ar putea să stea în vestiare la meciurile de la Cupa Mondială 2026

O altă decizie fără precedent este legată de siguranța jucătorilor. Conform celor de la BBC, rezervele ar putea sta la vestiare în timpul partidelor, ci nu la marginea terenului, așa cum este obișnuit. Antrenorii vor merge la vestiare pentru a anunța jucători atunci când au loc schimbările. În ceea ce privește încălzirea, fotbaliștii prezenți la CM 2026 vor putea face acest lucru preț de câteva minute.

Această decizie ar urma să fie luată pentru a proteja jucătorii de temperaturile ridicate care sunt anunțate pentru perioada în care se desfășoară Cupa Mondială. De asemenea, vor fi cel puțin două pauze de hidratare, câte una pe repriză. 

Conform FIFPRO (Uniunea Internațională a Jucătorilor), dacă temperatura la un meci de fotbal atinge 26 de grade Celsius, vor fi nevoie de pauze de hidratare. De asemenea, dacă vor fi înregistrate peste 28 de grade, se recomandă amânarea sau întârzierea partidei.

Cele 7 reguli dure de arbitraj care vor fi implementate odată cu startul Cupei Mondiale 2026

Jucătorii nu își mai pot acoperi gura în timpul disputelor verbale cu adversarii: Orice jucător care își va acoperi gura prin orice fel de mijloc în confruntările cu adversarii, va fi eliminat de arbitru. Această regulă a fost implementată în urma conflictului dintre Gianluca Prestianni și Vinicius, care a iscat un amplu scandal de rasism.

Jucătorii înlocuiți au la dispoziție 10 secunde pentru a părăsi terenul: Pentru a fi evitate tragerile de timp, fotbaliștii înlocuiți au la dispoziție 10 secunde pentru a părăsi terenul prin cel mai apropiat punct de ieșire. Dacă nu se va respecta acest lucru, cel care va intra pe teren o va face peste un minut.

Jucătorii trebuie să bată auturile în 5 secunde de la fluierul arbitrului: Arbitrul va ridica mâna pentru a începe numărătoarea inversă, iar dacă mingea nu este în joc până la sfârșitul numărătorii inverse, atunci posesia va fi inversată.

Jucătorii accidentați trebuie să părăsească terenul într-un minut: Orice jucător care primește îngrijiri medicale trebuie să iasă de pe teren într-un minut.

Jucătorii nu pot primi indicații de la margine, dacă portarul este accidentat: Un portar accidentat nu mai poate fi un semnal pentru jucătorii de câmp de a primi sfaturi tactice de la antrenorii lor pe margine.

Jucătorii care ies de pe teren pentru proteste vor fi eliminați: Un cartonaș roșu va fi arătat oricărui jucător care părăsește terenul în semn de protest față de o decizie. Aceeași regulă se aplică oricărui membru al personalului care le spune jucătorilor să părăsească terenul.

Pauzele de hidratare vor dura 3 minute în fiecare repriză: Întrucât Cupa Mondială se desfășoară în condiții de căldură extremă, vor fi permise pauze de hidratare de trei minute în fiecare repriză. Pauza va avea loc în jurul minutului 22 al fiecărei reprize

 

 

Editor : Sebastian Eduard

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