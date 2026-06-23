CM 2026. Norvegia a învins Senegal cu 3-2 și s-a calificat în șaisprezecimi

Selecționata Norvegiei s-a calificat în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins Senegalul cu scorul de 3-2 (1-0), luni seara, pe New York/New Jersey Stadium, într-un meci din Grupa I a turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada.

Scandinavii s-au impus prin golurile marcate de Marcus Holmgren Pedersen (43) și Erling Haaland (48, 58), fiind echipa mai bună, chiar dacă africanii, pentru care a punctat Ismaila Sarr (53, 90+3), au avut o posesie mai bună, 56%-34% (10% in contest).

Norvegienii au fost mai direcți în abordare și au avut prima ocazie de gol după trei minute, prin fundașul Ajer, a cărui lovitură de cap din 6 metri, după corner, a fost respinsă de portarul Mendy, relatează Agerpres.

Odegaard (37), proaspăt campion al Angliei cu Arsenal, a fost servit foarte bine de Haaland, dar a ratat singur cu Mendy.

În min. 43, fundașul Holmgren Pedersen, intrat în locul lui Ryerson (accidentat), a deschis scorul cu un șut la colțul scurt, cu toată opoziția lui Mendy, după o respingere greșită a lui Koulibaly.

Nordicii puteau intra cu un avantaj mai mare la cabine, dar Haaland a trimis în bară după o gafă a portarului Mendy, iar apoi atacantul lui Manchester City și-a mai încercat o dată șansa, dar Mendy a reținut lovitura sa de cap (45+4).

„Leii din Teranga”, campionii Africii (pe teren), au avut în prima parte doar șuturi care nu și-au atins ținta, prin Jackson (27), Gana Gueye (39) sau Camara (41).

Dublă Haaland

Norvegia s-a desprins imediat după pauză, prin Haaland (48), care a fost lansat perfect de Odegaard.

Africanii au replicat prin Jackson (52), dar Nyland a reținut mingea expediată cu capul de atacantul lui Bayern Munchen. Un minut mai târziu, Ismaila Sarr din cădere, după pasa lui Mane, readucea speranța în tabăra echipei lui Pape Thiaw.

Haaland a realizat dubla (58), marcând simplu de la 8 metri, din centrarea lui Berg. Atacantul lui City a ajuns la 59 de goluri marcate în 52 de selecții.

În min. 75 s-a produs o intervenție controversată a lui Moeller Wolfe la Gana Gueye în careu norvegian, dar arbitrul nu a acordat nimic.

Finalul a fost incandescent, Bobb (90) ratând golul după ce șutul său de la de la 12 metri a fost respins de Pathe Ciss.

Senegalul a marcat din nou prin Ismaila Sarr (90+3), din pasa lui Jackson, iar apoi a forțat egalarea, dar același Ismaila Sarr (90+9) a trimis peste poartă cu capul din 4 metri la ultima șansă a ''leilor''.

Senegalul păstrează șanse de a se califica mai departe de pe locul al treilea din grupă, dar trebuie să învingă Irakul în ultima partidă (26 iunie). Norvegia, în schimb, se va bate pentru câștigarea grupei cu Franța, în aceeași zi.

Norvegia - Senegal 3-2 (1-0)

Au marcat: Marcus Holmgren Pedersen (43), Erling Haaland (48, 58), respectiv Ismaila Sarr (53, 90+3).

East Rutherford, New York/New Jersey Stadium: 80.663 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa I

Editor : B.P.