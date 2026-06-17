CM 2026: Norvegia începe cu dreptul evoluția la Cupa Mondială, după ce a bătut Irakul

Reprezentativa Norvegiei a debutat cu victorie la Cupa Mondială, după ce s-a impus, miercuri dimineaţă, la Boston, scor 4-1, cu naţionala Irakului, în grupa I.

Erling Haaland era aşteptat de toţi fanii de la CM, iar uriaşul norvegian nu a dezamăgit, notează News.ro.

El a marcat în minutele 29 şi 43, celelalte goluri ale norvegienilor fiind înscrise de Ostigard, în minutul 76, şi Thorstvedt (90+7).

Pentru irakieni a punctat Hussein, în minutul 39.

Irak: Hassan - Ali (Saadoon - 73), Tahseen, Hashim, Doski - Bayesh, Ismael (Iqbal - 59), Al-Ammari, Hussein - Al-Hamadi (Farji - 59), Jasim (Qasem - 73). Selecţioner: Graham Arnold

Norvegia: Nyland - Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe (Ostigard - 73) - Aursnes (Thorstvedt - 73), Berge, Ødegaard (Berg - 81), Nusa (Schjelderup - 73) - Haaland, Sørloth (Bobb - 73). Selecţioner: Ståle Solbakken

Meciul a fost arbitrat de ghanezul Pierre Ghislain Atcho.

Tot în grupa I, Franţa a învins Senegal, scor 3-1.

Franţa şi Norvegia au câte trei puncte, iar Irak şi Senegal nu au niciun punct.

În etapa următoare, la 23 iunie, Franţa va întâlni Irak, iar Norvegia va evolua cu Senegal.

Editor : B.E.