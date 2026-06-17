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CM 2026: Norvegia începe cu dreptul evoluția la Cupa Mondială, după ce a bătut Irakul

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SOCCER: JUN 16 FIFA World Cup 26 Group I - Iraq Vs Norway
Marko Farji din Irak și Marcus Holmgren Pedersen din Norvegia se luptă pentru posesia mingii în timpul meciului din Grupa I a Cupei Mondiale FIFA 2026 dintre Irak și Norvegia, disputat pe 16 iunie 2026, la Boston Stadium din Foxborough. Foto: Profimedia

Reprezentativa Norvegiei a debutat cu victorie la Cupa Mondială, după ce s-a impus, miercuri dimineaţă, la Boston, scor 4-1, cu naţionala Irakului, în grupa I.

Erling Haaland era aşteptat de toţi fanii de la CM, iar uriaşul norvegian nu a dezamăgit, notează News.ro.

El a marcat în minutele 29 şi 43, celelalte goluri ale norvegienilor fiind înscrise de Ostigard, în minutul 76, şi Thorstvedt (90+7).

Pentru irakieni a punctat Hussein, în minutul 39.

Irak: Hassan - Ali (Saadoon - 73), Tahseen, Hashim, Doski - Bayesh, Ismael (Iqbal - 59), Al-Ammari, Hussein - Al-Hamadi (Farji - 59), Jasim (Qasem - 73). Selecţioner: Graham Arnold

Norvegia: Nyland - Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe (Ostigard - 73) - Aursnes (Thorstvedt - 73), Berge, Ødegaard (Berg - 81), Nusa (Schjelderup - 73) - Haaland, Sørloth (Bobb - 73). Selecţioner: Ståle Solbakken

Meciul a fost arbitrat de ghanezul Pierre Ghislain Atcho.

Tot în grupa I, Franţa a învins Senegal, scor 3-1.

Franţa şi Norvegia au câte trei puncte, iar Irak şi Senegal nu au niciun punct.

În etapa următoare, la 23 iunie, Franţa va întâlni Irak, iar Norvegia va evolua cu Senegal.

Editor : B.E.

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