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CM 2026. Norvegia, prima echipă europeană calificată în optimi după ce a învins Coasta de Fildeș. Adversară puternică în turul următor

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faza de joc din meciul coasta de fildes - norvegia
Foto: Profimedia
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Din articol
S-a stabilit primul mare meci din optimile Cupei Mondiale

Echipa naţională a Norvegiei a învins marţi seara, scor 2-1, reprezentativa Coastei de Fildeş, în 16-imile Cupei Mondiale, calificându-se în optimile de finală.

La Dallas, ivorienii au controlat prima jumătate de oră a meciului, ratând prima ocazie mare, prin Diomande, în minutul 8, pentru ca Nicolas Pepe să nu ajungă la pasa excelentă a lui Diomande, în minutul 18.

Konan a trimis periculos trei minute mai târziu, iar replica nordicilor a venit târziu, în minutul 37, când Haaland a şutat, dar portarul Yahia Fofana a reţinut.

Antonio Nusa a deschis scorul pentru norvegieni, în minutul 39, cu un şut superb din careu şi elevii lui Solbakken au intrat cu avantaj minim la pauză.

Repriza secundă a fost mult mai animată. Coasta de Fildeş a căutat egalarea, dar Nyland a scos la Nicolas Pepe, în minutul 55, însă portarul norvegian nu a mai avut ce face în minutul 74, când Amad Diallo l-a învins, după o acţiune personală, şi ivorienii au egalat.

Norvegia a lovit decisiv prin cine altul decât Haaland, în minutul 86. Berg i-a pasat în careu şi atacantul lui Manchester City a înscris.

Ivorienii au mai ratat odată în al şaptelea minut al prelungirilor, când Nyland a scos incredibil lovitura liberă a lui Amad Diallo şi Norvegia – Coasta de Fildeş s-a încheiat 2-1.

Grație acestui succes, selecționata nordică merge în optimile de finală ale Cupei Mondiale, în timp ce Coasta de Fildeș părăsește competiția după un meci în care a avut numeroase momente bune, dar nu a reușit să găsească golul egalizator pe final, scrie Digi Sport.

S-a stabilit primul mare meci din optimile Cupei Mondiale

În optimile de finală, Norvegia va fi parte a unui duel care se anunță extrem de „tare”, contra Braziliei, potrivit Digi Sport.

Brazilia - Norvegia se joacă pe 5 iulie, de la ora 23:00, la New Jersey, și este al doilea meci stabilit pe tabloul optimilor de finală ale Cupei Mondiale 2026, după Canada - Maroc.

La fel ca Norvegia, Brazilia s-a calificat cu emoții în optimile Cupei Mondiale. Sud-americanii au învins Japonia cu 2-1, grație unui gol marcat de Gabriel Martinelli în minutul 90+5. Formația lui Carlo Ancelotti a revenit de la 0-1 la pauză.

COASTA DE FILDEŞ: Y. Fofana – G. Doue, Kossounou, Agbadou, Konan (B. Toure 90+2) – Sangare – N. Pepe (O. Diakite 87), Kessie, Oulai (A. Diallo 60), Diomande (Guessand 90+2) – Bonny (Wahi 60).
Selecționer: Emerse Fae

NORVEGIA: Nyland – M. Pedersen (Aursnes 83), Ajer, Heggem, Wolfe – Odegaard, Berge, P. Berg – Sorloth (O. Bobb 71), Haaland, A. Nusa (Schjelderup 71).
Selecționer: Stale Solbakken

Cartonaşe galbene: - / A. Nusa 45+1

Arbitru:  Jesus Valenzuela (Venezuela)

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Editor : Liviu Cojan

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