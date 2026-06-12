Live TV

CM 2026. O țară a ieftinit berea cu 20% pe durata Campionatului Mondial de Fotbal

Data publicării:
Hands,Holding,Bavarian,Beer,Mugs,With,Sunlight,From,The,Background
Bere. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Preşedintele Ecuadorului, Daniel Noboa, a anunţat că berea, cea mai populară băutură alcoolizată din această ţară, se ieftinește cu 20% pe durata Mondialului 2026.

Mai multe tipuri de băuturi, între care şi berea, urmează să fie scutite de impozit pe consum „pe timpul Cupei Lumii”, a anunţat şeful statului la inaugurarea unui proiect rutier în provincia Guayas, o zonă de coastă lovită de războaie teritoriale între ganguri rivale cu legături cu traficul de droguri.

„Preţul berii va scădea cu peste 20%”, a anunţat Noboa în aplauze, potrivit News.ro, care preia AFP.

Această măsură urmează să rămână în vigoare până la 19 iulie, data la care se încheie turneul organizat în Mexic, Statele Unite şi Canada.

Ea se aplică şi vinului - mai puţin popular decât berea în această ţară andină.

Ecuadorul se pregăteşte să dispute a cincea Cupă a Lumii.

Duminică, ea urmează să înfrunte Coasta de Fildeş.

Noboa, îmbrăcat în tricoul galben al echipei naţionale, a apreciat că „toată lumea se concentrează deja mai mult asupra fotbalului decît asupra restului şi este normal, suntem o ţară a fotbalului”.

El prezice că selecţionata ecuadoriană va ajunge „foarte departe” în competiţie.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Foto: Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse
1
Maria Zaharova: „Dacă R. Moldova va fi inclusă în România, va înceta să mai existe”. Ce...
photo-collage.png (80)
2
Meloni îndeamnă NATO să-și reconsidere cheltuielile pentru apărare: „Am văzut tancuri...
Heorhii Tikhîi
3
Prima reacție a Ucrainei după ce Bulgaria a anunțat sistarea asistenței militare către...
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
4
Campionatul Mondial de fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
INSTANT_TOMAC_PNL_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Eugen Tomac a definitivat lista viitorilor miniștri. Ce nume vor face parte din Guvern...
Toni Iuruc "rupe" tăcerea, după ce au apărut imaginile cu Simona Halep și noul său partener în Mykonos
Digi Sport
Toni Iuruc "rupe" tăcerea, după ce au apărut imaginile cu Simona Halep și noul său partener în Mykonos
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
productie vin
Taxele vamale afectează comerţul global cu vin în 2025, în timp ce România îşi creşte producţia, arată OIV
Podgorie vin
Comuna din Prahova care a devenit prima localitate oenoturistică din România. Alte câteva ar putea urma cât de curând
adolescent bere profimedia
Germania nu va mai permite consumul de bere şi vin de către copiii de 14 ani, sub supravegherea părinţilor. Permisiunea data din 1952
Operațiune americano-ecuadoriană împotriva narco-terorismului. Foto captură video
Forțele militare din Ecuador și SUA au lansat operațiuni împotriva narcoteroriștilor
poliție in ecuador
Descoperire macabră pe o plajă turistică din Ecuador: cinci capete umane și un mesaj de avertizare
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PARLAMENT - EURGEN TOMAC - CONSULTARI PARTIDE- 9 IUN
Lista cu numele pe care Eugen Tomac le propune pentru a forma...
WhatsApp Image 2025-08-07 at 17.11.29
Vilele de protocol ale demnitarilor. RA-APPS: contracte de pe vremea...
panou guvernul romaniei
Guvernul a aprobat majorări salariale în 36 de societăți de stat...
prefect tm
Percheziții ale Parchetului European acasă la prefectul de Timiș...
Ultimele știri
Guvernul a aprobat bugetul ANL pentru 2026. Agenția are prevăzute investiții de peste 2 miliarde de lei în programele de locuințe
Bolojan: PNL poate să meargă în opoziție fără probleme. Nu înseamnă să facă o opoziție distructivă
Bolojan, întrebat dacă, în cazul unor noi discuţii pentru Guvern, PNL l-ar propune premier: „Vom veni cu o soluţie”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Micul dejun pe care prințul William îl mănâncă aproape zilnic. Nutriționiștii spun că îl ajută să se simtă...
Cancan
De ce a murit saxofonistul Memis Selciuc? Cauza decesului
Fanatik.ro
Ștefan Bănică le dă peste nas contestatarilor, după apariția în platoul Antena la startul CM 2026: „Nu vreau...
editiadedimineata.ro
Un jurnalist a fost ucis în Mexic cu doar câteva ore înainte de începerea Cupei Mondiale
Fanatik.ro
Cum a reacționat Toni Iuruc după ce a văzut imaginile cu Simona Halep și noul iubit pe „Insula Miliardarilor”
Adevărul
Generația care nu mai crede în economisire. Cum a apărut fenomenul „doomspending”
Playtech
Cât îi costă pe români un parlamentar? Salariu, diurnă, cazare și alte beneficii explicate pe cifre. Suma e...
Digi FM
Toni Iuruc rupe tăcerea după imaginile cu Simona Halep și milionarul Dorin Mateiu în Mykonos: „Să fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Salma Hayek a luat microfonul, la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale. Tot stadionul a izbucnit în urale
Pro FM
Andra, spectaculoasă după ce a slăbit considerabil. Val de reacții după ce artista a apărut într-o rochie...
Film Now
Cine este logodnicul lui Kate Hudson. Actrița i-a dedicat o postare dulce de ziua lui de naștere: „Cel mai...
Adevarul
Cât costă să ajungi pe podium. Antrenoare: „5.000 de euro pe lună să participi doar la 2-3 competiții”
Newsweek
Parlamentarii au votat pentru creșterea unor pensii cu 200 lei. Care perioade vor deveni contributive?
Digi FM
„Se stingea, nu mai era el”. Răzvan Lucescu, dezvăluiri despre ultimele luni din viața lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Cel mai mare cimitir de balene descoperit vreodată. Unele schelete au peste 5 milioane de ani
Film Now
Jane Seymour dezvăluie că rolul din Dr. Quinn i-a salvat viața într-un moment cumplit: "Eram lefteră și pe...
UTV
Andreea Marin este mândră de fiica ei, Violeta. Tânăra a obținut un stagiu la Parlamentul European