CM 2026. O țară a ieftinit berea cu 20% pe durata Campionatului Mondial de Fotbal

Preşedintele Ecuadorului, Daniel Noboa, a anunţat că berea, cea mai populară băutură alcoolizată din această ţară, se ieftinește cu 20% pe durata Mondialului 2026.

Mai multe tipuri de băuturi, între care şi berea, urmează să fie scutite de impozit pe consum „pe timpul Cupei Lumii”, a anunţat şeful statului la inaugurarea unui proiect rutier în provincia Guayas, o zonă de coastă lovită de războaie teritoriale între ganguri rivale cu legături cu traficul de droguri.

„Preţul berii va scădea cu peste 20%”, a anunţat Noboa în aplauze, potrivit News.ro, care preia AFP.

Această măsură urmează să rămână în vigoare până la 19 iulie, data la care se încheie turneul organizat în Mexic, Statele Unite şi Canada.

Ea se aplică şi vinului - mai puţin popular decât berea în această ţară andină.

Ecuadorul se pregăteşte să dispute a cincea Cupă a Lumii.

Duminică, ea urmează să înfrunte Coasta de Fildeş.

Noboa, îmbrăcat în tricoul galben al echipei naţionale, a apreciat că „toată lumea se concentrează deja mai mult asupra fotbalului decît asupra restului şi este normal, suntem o ţară a fotbalului”.

El prezice că selecţionata ecuadoriană va ajunge „foarte departe” în competiţie.

Editor : B.P.