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CM 2026. O undă seismică a fost înregistrată în Spania după golul lui Torres din finala Cupei Mondiale

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Suporter Spania
Foto: Profimedia
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Sărbătorirea victoriei la Cupa Mondială în Spania a răsunat în întreaga ţară, şi chiar în subteran: oamenii de ştiinţă au observat că, în urma golului decisiv din finală, precum şi la fluierul final, a fost înregistrată o undă seismică în mai multe oraşe spaniole, relatează AFP.

Seismografe din întreaga Spanie au înregistrat vibraţii provocate de manifestările de bucurie ale suporterilor în urma golului marcat de Ferran Torres, reuşită care a adus echipei naţionale al doilea titlu mondial în finala de duminică, a anunţat luni Centrul de Geoştiinţe din Barcelona.

Cercetătorii au analizat date de la Institutul Geografic Naţional (IGN) şi de la Institutul Cartografic şi Geologic al Cataloniei (ICGC) care indicau semnale neobişnuite asociate cu sărbătoriri în oraşe precum Algeciras, Barcelona, Cadiz şi Granada, au precizat aceştia într-un comunicat.

Senzorii au detectat trei vârfuri distincte de activitate în timpul meciului: după golul lui Torres, după un alt gol ulterior anulat de VAR şi cea mai puternică vibraţie, înregistrată după fluierul final.

Oamenii de ştiinţă au explicat că aceste mişcări constituiau un exemplu de „seismicitate indusă” cauzată de activitatea umană, mai exact, de mii de suporteri care săreau, strigau şi sărbătoreau simultan.

Vibraţii similare au fost detectate în timpul victoriei Spaniei asupra Angliei în finala EURO 2024, când golurile marcate de Nico Williams şi Mikel Oyarzabal au declanşat mişcări ale solului măsurabile la Madrid şi Barcelona.

Editor : Sebastian Eduard

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