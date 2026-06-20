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CM 2026. Olanda a surclasat Suedia, în Grupa F a turneului final

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faza de joc din meciul olanda - suedia
Foto: Profimedia
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Echipa naţională a Olandei a învins sâmbătă, scor 5-1, reprezentativa Suediei, în grupa F a Cupei Mondiale.

La Houston, olandezii au avut un start excelent de meci, Brobbey deschizând scorul în minutul 6, din pasa lui Gakpo. Replica nordicilor a venit după numai un minut, când Verbruggen a apărat şutul lui Gyokeres, scrie News.ro.

În continuare însă, cei care au marcat au fost tot elevii lui Koeman, Brobbey reuşind dubla în minutul 17, de această dată din pasa lui Dumfries. Gyokeres i-a mai dat emoţii lui Verbruggen, cu un şut la colţul lung , în minutul 37, pentru ca repriza să se încheie cu golul anulat  Suediei, în minutul 45, pentru o poziţie de ofsaid.

Olandezii au rezolvat problema învingătoarei în startul reprizei secunde.  Gakpo a reuşit o dublă în minutele 47 şi 54, cu assisturi Dumfries şi Summerville, ducând scorul  la un 4-0 neaşteptat de suedezi.

Elevii lui Graham Potter au redus din diferenţă în minutul 59, prin proaspăt intratul Anthony Elanga, dar nu au putut face mare lucru în continuare, deşi au prezentat o linie ofensivă redutabilă.

Olandezii au închis tabela prin Summerville, în minutul 90, care a înscris cu un şut din marginea careului, iar  Ţările de Jos – Suedia s-a terminat 5-1 şi echipa Olandei este lider în grupa F, cu 4 puncte după primele două jocuri.

OLANDA: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van de Ven, Van Dijk – Gravenberch, De Jong (Koopmeiners 60), Reijnders (G. Til 60) – Malen (Summerville 46), Brobbey (Depay 72), Gakpo (Lang 90).
Selecționer: Ronald Koeman

SUEDIA: Nordfeldt – Lindeloff, Hien, Lagerbielke – Karlstrom (Zeneli 56) – Bernhardsson (Elanga 56), Nygren (Bergvall 56), Ayari (Ali Taha 79),  G. Gudmundsson – Isak, Gyokeres.
Selecționer: Graham Potter

Cartonaşe galbene: - / G. Gudmundsson 52, Ayari 75, Bergvall 81

Arbitru: Michael Oliver (Anglia)

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Editor : Liviu Cojan

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