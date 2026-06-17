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CM 2026. Parcare 300 de dolari, bilet 250 de dolari, bere 14 dolari: Atât costă un meci de la Cupa Mondială

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Philadelphia Pennsylvania – June 7, 2026: Lincoln Financial Field in Philadelphia, Pennsylvania, displays FIFA World Cup 2026 sign
FIFA World Cup 2026. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Din articol
Până la 300 de dolari pentru parcare: afacerea cu fanii fotbalului Berea costă 19 dolari, iar apa 7 dolari O vizită la stadion costă, în cel mai bun caz, 250 de dolari

FIFA a demonstrat, nu doar prin prețurile biletelor, că intenționează să obțină profit din Cupa Mondială de fotbal. Federația de fotbal încasează bani și în zona din jurul stadionului – cu prețuri uneori ridicole. Campionatul Mondial de Fotbal din SUA, Canada și Mexic este cel mai mare CM din istorie – și, probabil, și cel mai scump. Acest lucru a devenit clar încă din octombrie 2025, când FIFA a anunțat prețurile oficiale ale biletelor, scrie focus.de.

Chiar și pentru cea mai ieftină categorie, fanii trebuie să plătească aproximativ 230 de euro pentru meciul din faza grupelor dintre Germania și Ecuador. În categoria cea mai scumpă, prețul ajunge chiar la 600 de euro, adică aproape la fel de mult cât costa un bilet la finala din 2014.

Dar biletele scumpe nu sunt singurul lucru pe care fanii trebuie să-l plătească dacă doresc să urmărească un meci live pe stadion. La acestea se adaugă taxele de parcare, care uneori sunt la fel de mari ca prețul biletelor, iar și pentru mâncare și băutură în stadion trebuie să scoți mult din buzunar.

Până la 300 de dolari pentru parcare: afacerea cu fanii fotbalului

Conform emisiunii ARD Sportschau, FIFA intenționează să încaseze 2,6 miliarde de dolari americani doar din vânzarea biletelor pentru spectatori. La această sumă vor contribui nu doar veniturile din vânzarea biletelor, ci și taxele de parcare sau veniturile din festivalurile fanilor organizate la locurile de desfășurare a meciurilor. FIFA câștigă și din vânzarea băuturilor în stadion.

Deși sucurile și berea nu aduc un procent semnificativ în casieria FIFA, mărci precum Coca-Cola sau Anheuser-Busch plătesc milioane pentru contracte exclusive de sponsorizare.

Pentru suporteri, o vizită la stadion devine costisitoare și din cauza altor cheltuieli. Astfel, la meciul din faza grupelor dintre SUA și Paraguay, doar parcarea la SoFi Stadium din Los Angeles a costat până la 300 de dolari americani (aproximativ 250 de euro). În stadion, suporterii sunt nevoiți să plătească încă 16,50 dolari pentru o jumătate de litru de bere. La cursul actual, un dolar american echivalează cu 86 de cenți.

Berea costă 19 dolari, iar apa 7 dolari

Cine consideră că este prea scump sau cine nu a reușit să facă rost de un bilet poate să se bucure de atmosfera Cupei Mondiale la FIFA Fan Festival și să urmărească meciurile la proiecțiile publice. La FIFA Fan Festival-ul oficial de la LA Memorial Coliseum din Los Angeles, intrarea a costat, conform web.de, doar 10 dolari în weekendul trecut, însă o bere costa 19 dolari, iar o sticlă de apă 7 dolari.

În plus, au existat măsuri stricte de securitate; de exemplu, era permisă doar introducerea în incintă a genților transparente. Cei care au fost nevoiți să-și lase geanta de mână sau rucsacul afară au plătit 30 de dolari pentru asta.

Și în alte părți, parcarea costă adesea la fel de mult ca un bilet la stadion. Parcarea în fața Boston Stadium costă cel puțin 270 de dolari la meciul din sferturile de finală din 9 iulie. Totuși, acest preț este relativ accesibil dacă se călătorește în grup.

De fapt, și transportul public și-a majorat tarifele, fără nicio implicare din partea FIFA.

Potrivit revistei Der Spiegel, operatorul rețelei de transport din Boston, MBTA, a introdus pentru Cupa Mondială un „Boston Stadium Train Ticket”. Astfel, pentru o călătorie dus-întors la stadion se plătesc 80 de dolari de persoană.

O vizită la stadion costă, în cel mai bun caz, 250 de dolari

Și în Houston are loc un FIFA Fan Festival. Prețurile de acolo sunt la fel de ridicate ca în Los Angeles. Potrivit FOCUS-online, acolo se plătesc 12,99 dolari pentru o bere la cutie, 18,99 dolari pentru o porție de aripioare de pui și 21,99 dolari pentru o porție de paste cu usturoi. Astfel, berea ar costa 11,22 euro, iar pastele (fără garnituri suplimentare, cum ar fi puiul sau creveții) 19 euro. La plată se adaugă încă 8,25% taxe.

În schimb, vizita la stadionul din Houston este mult mai costisitoare. Fanii care au vrut să parcheze în fața stadionului din Houston pentru meciul Germania – Curaçao au trebuit să plătească, potrivit Der Spiegel, cel puțin 125 de dolari. La meciul din faza grupelor dintre Germania și Ecuador din New Jersey, prețul este, de altfel, și mai mare: parcarea la MetLife Stadium din New Jersey costă cel puțin 225 de dolari. În schimb, mașina poate fi parcată într-o parcare numită „American Dream”, situată la aproximativ 1,4 kilometri de stadion.

Cât a costat, de fapt, vizita la stadionul din Houston pentru doi suporteri germani? Cele mai ieftine bilete din categoria 3 au costat, potrivit ARD Sportschau, 155 de euro. Dacă cei doi suporteri călătoresc cu mașina, se adaugă încă cel puțin 125 de dolari americani (72,5 dolari americani de persoană). În stadion se poate cumpăra un hot-dog, care în varianta cea mai ieftină costă 8,99 dolari americani, și o bere americană la halbă pentru 14 dolari americani.

Așadar, în cel mai bun caz, costul pe persoană se ridică la 250 de dolari americani (aproximativ 215 euro). Totuși, având în vedere că biletele ieftine au fost disponibile într-un număr foarte limitat, iar un bilet din categoria imediat superioară costa deja 345 de dolari americani, este probabil ca majoritatea suporterilor germani să fi plătit mult mai mult pentru a asista la primul meci din faza grupelor al echipei naționale a Germaniei.

Editor : M.C

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