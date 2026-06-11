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CM 2026. Pariurile pe Cupa Mondială ar putea depăși 50 de miliarde de dolari. Care țară are cele mai bune șanse să câștige

Data actualizării: Data publicării:
Fotbal pariuri
Foto: Profimedia
Din articol
Arta predicției Pariuri neconvenționale

Pariurile legate de Cupa Mondială pe platformele de jocuri de noroc ar putea depăși 50 de miliarde de dolari în acest an, întrucât turneul extins la 48 de echipe creează ceea ce directorii din domeniul pariurilor au descris ca fiind una dintre cele mai mari oportunități de jocuri de noroc din sport.

Financial Times a raportat, citând Macquarie Group, o companie australiană de servicii financiare, că totalul pariurilor pe turneu ar putea crește cu 43% față de Cupa Mondială din 2022 din Qatar, scrie TVP World.

Cel mai mare spectacol global al fotbalului începe joi în Mexic, una dintre cele trei țări gazdă alături de Statele Unite și Canada.

Meciul de deschidere va opune Mexicul Africii de Sud în Mexico City, la ora 22:00.

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Arta predicției

Piețele de predicție au devenit o parte importantă a creșterii pariurilor. Spre deosebire de casele de pariuri tradiționale, piețele de predicție permit utilizatorilor să cumpere și să vândă contracte legate de evenimente viitoare.

De exemplu, valoarea unui contract privind câștigarea Cupei Mondiale de către Spania crește sau scade în funcție de cât de probabil consideră traderii că Spania va câștiga. Dacă predicția este corectă, contractul se plătește.

Polymarket, una dintre cele mai mari platforme de piețe de predicții, a înregistrat tranzacții în valoare de peste 1,98 miliarde de dolari privind câștigătorul turneului, conform datelor platformei. Acest lucru plasează piața pe cale să depășească volumele anterioare înregistrate pe piețele de predicții.

Spania este considerată în prezent favorită la câștigarea turneului, cu o șansă de 17%, urmată de Franța cu 16%, Anglia și Portugalia cu câte 11% fiecare, iar Argentina și Brazilia cu câte 9% fiecare. Germania se situează la 5%, iar Olanda la 4%, în timp ce majoritatea celorlalte țări se situează la 2% sau mai puțin.

Pariuri neconvenționale

Potrivit FT, unele activități de tranzacționare au părut neobișnuite. Uzbekistanul, o țară din Asia Centrală considerată una dintre cele mai mari outsideri ale turneului, a atras tranzacții în valoare de peste 59 de milioane de dolari, în ciuda faptului că șansele sale de câștig erau estimate la 0,01%.

O mare parte din această activitate pare să fie legată de recompensele oferite de platforme utilizatorilor care contribuie la generarea de tranzacții, mai degrabă decât de o convingere reală că Uzbekistanul ar câștiga, a afirmat FT.

Editor : Sebastian Eduard

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