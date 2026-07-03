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CM 2026. Portugalia ajunge în optimi, unde va întâlni Spania, după ce a învins dramatic Croația

Data publicării:
Sports News - July 2, 2026
Cristiano Ronaldo (#7) din Portugalia înscrie dintr-o lovitură de la 11 metri, egalând scorul la 1-1 în meciul din șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale FIFA 2026 dintre Portugalia și Croația, disputat pe Stadionul din Toronto. Foto: Profimedia
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Selecţionata Portugaliei s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins dramatic echipa Croaţiei cu scorul de 2-1 (0-0), joi, pe Toronto Stadium, într-un meci din şaisprezecimile de finală ale turneului final găzduit de Canada, Statele Unite şi Mexic.

Conduşi după golul lui Ivan Perisic (53), portughezii au găsit forţa să revină şi să întoarcă scorul prin golurile înscrise de Cristiano Ronaldo (68 - penalty) şi Goncalo Ramos (90+4), iar în optimi vor întâlni Spania, scrie Agerpres.

Dacă prima repriză nu a impresionat, jocul a devenit spectaculos după pauză, iar pe final a căpătat accente de dramatism, cu un gol al victoriei marcat de portughezi în minutele suplimentare şi unul controversat anulat croaţilor la ultima acţiune.

Croaţia a avut prima ocazie a meciului, prin Budimir (3), cu un şut de la 15 metri, prins de portar.

Selecao a trecut pe lângă gol prin Bruno Fernandes un minut mai târziu, dar Livakovic a respins.

Lusitanii au mai avut şanse de a deschide scorul prin Veiga (16) şi Ronaldo (30), iar Livakovic a respins şutul-centrare al lui Bruno Fernandes (33). Rafael Leao (45+1) a fost imprecis la o mine respinsă de defensiva croată.

Croaţia, care a fost pe podium la ultimele două ediţii ale Cupei Mondiale, cu argint în 2018 şi bronz în 2022, a dominat debutul reprizei secunde.

Kovacic (48) a recuperat o minge în marginea careului, a pătruns şi a şutat, dar Diogo Costa a acordat corner. „Vatreni” au deschis scorul prin „veteranul” Perisic, găsit liber la 8 metri lateral stânga, după o centrare a lui Stanisic.

Echipa antrenată de Roberto Martinez a replicat imediat, iar Rafa Leao (58) a şutat de la 20 de metri cu dreptul în transversală.

Croaţii au fost aproape de desprindere, dar şutul lui Petar Sucic (59) a fost respins de Diogo Costa.

Cristiano Ronaldo a marcat (61), dar golul său a fost anulat pentru ofsaid.

La un corner executat de Nuno Mendes, Leao a reluat din 6 m pe lângă poartă, dar portughezii au primit penalty la sesizarea VAR, pentru că Vlasic l-a ţinut pe Veiga. Cristiano Ronaldo a reuşit să transforme fără probleme de la 11 metri (68), restabilind egalitatea. Starul portughez a fost schimbat în min. 81 cu Ruben Neves, fiind vizibil nemulţumit de acest lucru.

Croaţii s-au aruncat în atac şi au ratat mari ocazii de a prelua conducerea. Kovacic (75) a şutat de la 20 de metri în bară, apoi faza a continuat şi mingea i-a revenit, jucătorul lui Manchester City reluând din voleu din marginea careului, însă Diogo Costa s-a remarcat. Portarul lui FC Porto a fost providenţial şi în faţa lui Matanovic la 4 metri (77).

Portugalia, deţinătoarea trofeului în Liga Naţiunilor, a ratat prin Veiga (87), care a trimis cu capul pe lângă poartă la un corner executat de Nuno Mendes.

Mario Pasalic a reluat alături cu capul (88), la centrarea lui Petar Sucic.

În min. 90+4, Leao a centrat de pe stânga şi Goncalo Ramos, noul atacant al lui AC Milan, a marcat cu capul de la 8 metri, dintre Pongracic şi Gvardiol.

Croaţia a forţat o egalare incredibilă şi părea că a reuşit-o în min. 90+13: o centrare de pe stânga a părut că a fost deviată de Matanovic pentru Mario Pasalic (reluările video nu au evidenţiat clar dacă atacantul lui Freiburg a atins sau nu mingea), iar Gvardiol a împins mingea în plasă, golul fiind anulat ulterior pentru ofsaid după consultarea arbitrajului video.

De remarcat că meciul a avut aproape 19 minute suplimentare.

Cristiano Ronaldo, care a ajuns la 11 goluri marcate la Cupa Mondială, a bifat a 26-a sa apariţie la Cupa Mondială, în timp ce pentru Luka Modric a fost a 23-a. Modric are 202 selecţii la echipa naţională.

Portugalia conduce detaşat în meciurile directe cu Croaţia, cu opt victorii şi două egaluri din 11 partide.

Pentru prima oară în istoria Cupei Mondiale doi jucători de peste 40 de ani au evoluat în acelaşi meci şi au fost adversari, Cristiano Ronaldo (41 ani şi 147 de zile) şi Luka Modric (40 ani şi 296 de zile).

Pentru selecţionerul Portugaliei, Roberto Martinez, a fost o revanşă în faţa Croaţiei, care l-a eliminat în urmă cu patru ani, când conducea echipa Belgiei. Cele două echipe au terminat la egalitate, 0-0, în ultimul meci din grupă, iar „diavolii roşii” au ratat calificarea în optimi.

Editor : B.E.

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