CM 2026: Portugalia lui Cristiano Ronaldo, încurcată de RD Congo în primul meci de la turneul final

Echipa naţională a Portugaliei a terminat la egalitate miercuri seara, scor 1-1, cu echipa naţională din R.D. Congo, în grupa K a Cupei Mondiale 2026, relatează News.ro.

La Houston, Cristiano Ronaldo a mai bifat un record după ce a intrat ca titular cu R.D. Congo, iar portughezii au avut un start de meci perfect cu africanii, deschizând scorul încă din minutul 6, când Joao Neves a înscris cu o lovitură de cap, din centrarea lui Pedro Neto.

Lusitanii au mai avut o ocazie, în minutul 18, la infiltrarea lui Nuno Mendes, iar congolezii au echilibrat jocul, reuşind chiar să egaleze, în minutul al cincilea al prelungirilor primei reprize, prin Yoan Wissa, cap la centrarea lui Masuaku.

La reluare, Joao Cancelo a înscris frumos, din foarfecă, dar golul său a fost anulat pentru ofsaid, în minutul 55, iar replica adversarilor a venit repede, după numai două minute, odată cu bara lui Bakambu.

Cristiano Ronaldo şi-a reglat tirul în două rânduri, minutele 68 şi 74, urmat de Bakambu, care a trimis peste poartă, în minutul 77.

Elevii lui Roberto Martinez au presat pe final, căutând golul victoriei.

Bruno Fernandes a şutat puţin pe lângă poartă, în minutul 90 şi cam atât.

Portugalia – R.D. Congo 1-1, în al şaselea egal al unei echipe europene la această ediţie a Cupei Mondiale, iar lusitanii încep Mondialul cu un semi-eşec.

PORTUGALIA: D. Costa – Joao Cancelo, T. Araujo, R. Veiga, Nuno Mendes (N. Semedo 72) - Joao Neves, Vitinha (Goncalo Ramos 83) – Bernardo Silva (Francesco Conceicao 46), Bruno Fernandes, Pedro Neto (Rafa Leao 72) – Cristiano Ronaldo.

Selecționer: Roberto Martinez

R.D. CONGO: Mpasi-Nzau – Wan-Bissaka (Kalulu 85), Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku (J. Kayembe 75) – Mukau (Sadiki 57), Moutoussamy, E. Kayembe (Pickel 75) – Bakambu (Banza 85), Wissa.

Selecționer: Sebastien Desabre

Cartonaşe galbene: Bernardo Silva 13, Semedo 88, Thomas Araujo 90+2 / Mbemba 32

Arbitru: Abdulrahman Al-Jassim (Qatar)

Editor : Liviu Cojan