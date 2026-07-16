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CM 2026: Președintele Argentinei nu merge la finala din SUA. Superstiția la care nu renunță: Ultima dată când am dat-o jos am luat gol

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Javier Milei, președintele Argentinei. Sursa foto: Profimedia Images
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Președintele Argentinei, Javier Milei, nu va fi prezent la finala Cupei Mondiale 2026 dintre Spania și Argentina, programată duminică la New York. Deși era așteptat printre personalitățile care vor asista la meci, liderul de la Buenos Aires a anunțat că va urmări partida din Quinta de Olivos, reședința oficială a președinților argentinieni, invocând o superstiție de la care spune că nu se abate.

FIFA pregătește un spectacol pe măsură înainte și după meci, iar multe personalități sunt așteptate la New York. Printre ele s-ar fi numărat în mod normal și președintele campioanei en-titre, numai că acesta nu va fi prezent, scrie DigiSport.

Spaniolii de la El Mundo au contactat Casa Rosada, palatul prezidențial din Argentina. O sursă de rang înalt de acolo a transmis pentru sursa citată că președintele Javier Milei va urmări finala de duminică de la Quinta de Olivos, reședința sa oficială, situată în Buenos Aires.

Deși este prieten cu Donald Trump, liderul de stat în vârstă de 55 de ani, care a cochetat cu fotbalul și a fost portar la juniori, a anunțat public că nu va merge la meci, dintr-o superstiție la care ține foarte mult.

„O să vedem meciul tot de la Olivos. Am văzut fiecare meci de aici și o voi face în continuare. Îmbrăcat cu aceleași haine, cu acea jachetă pe care o știți cu toții, făcută de o companie producătoare de ulei. Transpir ca naiba, dar ultima dată când am dat-o jos am luat gol, așa că de atunci am învățat să n-o mai scot”, a declarat Javier Milei.

Cât despre meciul în sine, președintele Argentinei a spus următoarele: „E o bucurie imensă. O emoție infinită, imposibil de descris. Dar cu încrederea că știam că putem întoarce. După golul lor, i-am dominat, i-am alergat încontinuu. Schimbările au fost foarte precise și corecte. Adevărul e că Argentina a dominat. Primul gol al nostru a fost un șut din afara careului, iar al doilea a fost și el grozav. Leo a făcut o fază excepțională, cu o centrare cu piciorul drept, iar Lautaro s-a conectat formidabil cu mingea. Golul oricum venea, era doar o chestiune de timp”.

Referitor la predicțiile sale pentru meciul de duminică, Milei preferat să spună o glumă: „Să sperăm că duminică vom marca mai devreme de minutul 80, ca să nu trebuiască să mai suferim atât de mult. Eram convins că vom câștiga cu Anglia, dar nu mă văd acum să fac predicții. O să spun o glumă: economiștii au prezis cinci dintre ultimele nouă recesiuni. Așa că nu îmi cereți predicții".

Meciul Spania - Argentina se joacă duminică, 19 iulie, de la 22:00 ora României, și va putea va avea loc în New York, pe MetLife Stadium, arenă cu o capacitate de 82.500 de locuri.

Editor : M.I.

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