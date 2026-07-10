CM 2026. Prețurile biletelor pentru Cupa Mondială din 2026 au scăzut drastic după eliminarea SUA, Mexicului și Canadei

După eliminarea echipelor naționale ale SUA, Mexicului și Canadei din barajele pentru Cupa Mondială din 2026, prețurile biletelor au scăzut cu 65%. Înfrângerile țărilor gazdă au afectat negativ afacerile, dar vânzările de bere au crescut cu 6,4%.

Potrivit TickPick, o platformă de revânzare a biletelor, prețurile biletelor pentru meciul dintre Spania și Belgia au scăzut cu 65%. Echipa națională a SUA ar fi putut participa la acest meci dacă ar fi câștigat la începutul acestei săptămâni, scrie UNN care citează CNN.

În același timp, recenta înfrângere a echipei naționale a Mexicului în meciul împotriva Angliei a determinat o scădere a prețurilor cu 45%. Prețurile celor mai ieftine bilete erau de aproape 4.000 de dolari, dar au scăzut între timp la 2.000 de dolari pentru meciul de sâmbătă de la Miami.

Canada a ieșit, de asemenea, din turneu săptămâna trecută, ceea ce înseamnă că toate cele trei țări gazdă au fost eliminate din Cupa Mondială. Însă înfrângerile Statelor Unite și, mai ales, ale Mexicului reprezintă o pierdere pentru „Tom’s Watch Bar”, un lanț de baruri sportive cu 18 locații în SUA.

Totuși, nu totul este negativ pentru „Tom’s Watch Bar”: încasările din zilele de meci rămase vor fi totuși cu 25% mai mari decât în zilele în care nu se desfășoară Cupa Mondială.

Potrivit Beer Institute, vânzările de bere în baruri și restaurante au crescut cu 6,4% în ultimele patru săptămâni. În orașele gazdă, vânzările de bere au crescut cu 14% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Editor : Sebastian Eduard