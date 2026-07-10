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CM 2026. Prețurile biletelor pentru Cupa Mondială din 2026 au scăzut drastic după eliminarea SUA, Mexicului și Canadei

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Minge fotbal
Foto: Profimedia
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După eliminarea echipelor naționale ale SUA, Mexicului și Canadei din barajele pentru Cupa Mondială din 2026, prețurile biletelor au scăzut cu 65%. Înfrângerile țărilor gazdă au afectat negativ afacerile, dar vânzările de bere au crescut cu 6,4%.

Potrivit TickPick, o platformă de revânzare a biletelor, prețurile biletelor pentru meciul dintre Spania și Belgia au scăzut cu 65%. Echipa națională a SUA ar fi putut participa la acest meci dacă ar fi câștigat la începutul acestei săptămâni, scrie UNN care citează CNN.

În același timp, recenta înfrângere a echipei naționale a Mexicului în meciul împotriva Angliei a determinat o scădere a prețurilor cu 45%. Prețurile celor mai ieftine bilete erau de aproape 4.000 de dolari, dar au scăzut între timp la 2.000 de dolari pentru meciul de sâmbătă de la Miami.

Canada a ieșit, de asemenea, din turneu săptămâna trecută, ceea ce înseamnă că toate cele trei țări gazdă au fost eliminate din Cupa Mondială. Însă înfrângerile Statelor Unite și, mai ales, ale Mexicului reprezintă o pierdere pentru „Tom’s Watch Bar”, un lanț de baruri sportive cu 18 locații în SUA.

Totuși, nu totul este negativ pentru „Tom’s Watch Bar”: încasările din zilele de meci rămase vor fi totuși cu 25% mai mari decât în zilele în care nu se desfășoară Cupa Mondială.

Potrivit Beer Institute, vânzările de bere în baruri și restaurante au crescut cu 6,4% în ultimele patru săptămâni. În orașele gazdă, vânzările de bere au crescut cu 14% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Editor : Sebastian Eduard

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