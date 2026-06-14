CM 2026. Primul mare scandal de la Cupa Mondială. „E dezgustător”. Comunicat de urgență al FIFA

Qatarul a oferit prima surpriză de la Cupa Mondială 2026, 1-1 cu Elveția. Elvețienii au deschis scorul după 17 minute, prin Breel Embolo, care a transformat o lovitură de la 11 metri. Faza din care a ieșit penalty-ul este, însă, controversată, cu un posibil ofsaid la Remo Freuler.

Qatarezii au protestat vehement și au solicitat lovitură liberă indirectă pentru presupusul ofsaid la Remo Freuler, dar din camera VAR nu s-a intervenit, scrie DigiSport.

După ce golul a fost marcat, toată lumea aștepta ca pe transmisiune să apară confirmarea grafică a faptului că nu a fost ofsaid, cum au constatat cei din camera VAR. Confirmarea poziției lui Remo Freuler, cu liniile trase, nu a apărut, ceea ce a dus la o lungă serie de reacții negative pe rețelele sociale.

După ce a văzut „valul” creat, FIFA a emis un comunicat prin care informează că imaginile cu analiza VAR a poziției lui Remo Freuler nu au apărut pe transmisiune din cauza unei erori tehnice.

„În timpul meciului Qatar - Elveția disputat pe San Francisco Bay Arena, animația grafică pentru faza dinaintea penalty-ului primit de Elveția în minutul 14 nu a putut fi generată din cauza unei erori tehnice. Eroarea a fost rezolvată rapid.

Prezența VAR-ului nu a fost afectată de această problemă și faza a fost verificată normal. Liniile folosite de VAR pentru a verifica pozițiile jucătorilor relevați nu au arătat că un jucător în atac este în poziție de ofsaid în niciuna dintre cele două situații care au existat chiar înainte de acordarea penalty-ului”, a transmis FIFA, printr-un comunicat.

Reacții

FIFA a publicat fotografia cu liniile pentru poziția lui Remo Freuler în comunicat, dar secțiunea de comentarii tot a fost plină de mesaje prin care se transmitea că, de fapt, decizia corectă era ofsaid.

„E ofsaid clar”, „Degeaba e atâta tehnologie 3D. E ofsaid evident”, „E ofsaid evident, are vârful ghetei în ofsaid. Ați gafat și acum încercați să acoperiți greșeala”, „Ați arătat efectiv o imagine cu un jucător în ofsaid în poza a doua. Nu suntem proști, corupților”, „Sunteți incredibili”, „Ați ratat umărul jucătorului elvețian. E ofsaid”, „FIFA e Coreea de Nord a fotbalului”, „Câtă corupție! E dezgustător”, sunt câteva dintre comentariile apărute la comunicatul FIFA.

Editor : Sebastian Eduard