Live TV

CM 2026. Primul mare scandal de la Cupa Mondială. „E dezgustător”. Comunicat de urgență al FIFA

Data actualizării: Data publicării:
Remo Freuler
Remo Freuler, protagonistul unei faze controversate. Foto: Profimedia
Din articol
Reacții

Qatarul a oferit prima surpriză de la Cupa Mondială 2026, 1-1 cu Elveția. Elvețienii au deschis scorul după 17 minute, prin Breel Embolo, care a transformat o lovitură de la 11 metri. Faza din care a ieșit penalty-ul este, însă, controversată, cu un posibil ofsaid la Remo Freuler.

Qatarezii au protestat vehement și au solicitat lovitură liberă indirectă pentru presupusul ofsaid la Remo Freuler, dar din camera VAR nu s-a intervenit, scrie DigiSport.

După ce golul a fost marcat, toată lumea aștepta ca pe transmisiune să apară confirmarea grafică a faptului că nu a fost ofsaid, cum au constatat cei din camera VAR. Confirmarea poziției lui Remo Freuler, cu liniile trase, nu a apărut, ceea ce a dus la o lungă serie de reacții negative pe rețelele sociale.

După ce a văzut „valul” creat, FIFA a emis un comunicat prin care informează că imaginile cu analiza VAR a poziției lui Remo Freuler nu au apărut pe transmisiune din cauza unei erori tehnice.

„În timpul meciului Qatar - Elveția disputat pe San Francisco Bay Arena, animația grafică pentru faza dinaintea penalty-ului primit de Elveția în minutul 14 nu a putut fi generată din cauza unei erori tehnice. Eroarea a fost rezolvată rapid.

Prezența VAR-ului nu a fost afectată de această problemă și faza a fost verificată normal. Liniile folosite de VAR pentru a verifica pozițiile jucătorilor relevați nu au arătat că un jucător în atac este în poziție de ofsaid în niciuna dintre cele două situații care au existat chiar înainte de acordarea penalty-ului”, a transmis FIFA, printr-un comunicat.

Reacții

FIFA a publicat fotografia cu liniile pentru poziția lui Remo Freuler în comunicat, dar secțiunea de comentarii tot a fost plină de mesaje prin care se transmitea că, de fapt, decizia corectă era ofsaid.

„E ofsaid clar”, „Degeaba e atâta tehnologie 3D. E ofsaid evident”, „E ofsaid evident, are vârful ghetei în ofsaid. Ați gafat și acum încercați să acoperiți greșeala”, „Ați arătat efectiv o imagine cu un jucător în ofsaid în poza a doua. Nu suntem proști, corupților”, „Sunteți incredibili”, „Ați ratat umărul jucătorului elvețian. E ofsaid”, „FIFA e Coreea de Nord a fotbalului”, „Câtă corupție! E dezgustător”, sunt câteva dintre comentariile apărute la comunicatul FIFA.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
motor de avion lovit de fulger
2
Avion lovit de fulger la scurt timp de la decolare. Aeronava avea la bord 217 pasageri
Donald Trump en interview pour le magazine "60 Minutes"
3
Ce prevede proiectul de acord dintre SUA și Iran. Strâmtoarea Ormuz, în continuare sub...
BRASOV - CARFIL - VIZIT? - 15 MAI 2025
4
Cine este Adrian Veștea, desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier în locul lui...
profimedia-1107742527
5
Eugen Tomac, după ce USR a anunțat că nu-i votează guvernul: Peste 200 de parlamentari...
Primul mare scandal de la Cupa Mondială 2026! ”Corupție! E dezgustător”. FIFA a emis un comunicat de urgență
Digi Sport
Primul mare scandal de la Cupa Mondială 2026! ”Corupție! E dezgustător”. FIFA a emis un comunicat de urgență
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
elevetia qatar cupa mondiala sua
CM 2026. Egal istoric pentru Qatar: 1-1 cu Elveţia
Mexic
CM 2026. Bătăi de stradă, val de arestări, polițiști răniți. Haos la Cupa Mondială
fotbal neymar
CM 2026. Neymar ratează meciul de debut al Braziliei la Cupa Mondială. „Lucrează din greu pentru a fi în formă”
Toronto, Canada - 12 July: Bosnia and Herzegovina s player during the FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 20
CM 2026. O melodie bosniacă despre deziluzia față de Visul American devine un hit al Cupei Mondiale
profimedia-1109744105
CM 2026. Festivitate de deschidere a Cupei Mondiale la Toronto: au cântat Alanis Morissette şi Michael Buble
Recomandările redacţiei
adrian vestea si eugen tomac la cotroceni
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian...
eugen tomac, nicusoar dan si adrian vestea
CULISE. Cum a ajuns Veștea propunerea-surpriză de premier: „O palmă...
adrian vestea la cotroceni
Cine sunt vocile din PNL care susțin numirea lui Adrian Veștea...
edlpromo in fata ta toma_00437
Ce spune „singurul bolojenist din PSD” despre nominalizarea lui...
Ultimele știri
Voci sonore din PNL, susținere pentru Bolojan: „Nicuşor Dan s-a alăturat acestei găşti, vor să distrugă PNL şi să scape de Bolojan”
Ce spunea Adrian Veștea despre candidatul Nicușor Dan în campania electorală, când PNL îl susținea pe Crin Antonescu
Estimări privind refendumul din Elveția: un „nu” clar față de limitarea populației. „Politica păcatului și-a atins limitele”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul Louis, adorabil la Trooping the Colour 2026. Ce a făcut pe balconul Palatului Buckingham
Cancan
Meteorologii Easeweather au anunțat deja prima zăpadă. Pe ce dată se întorc ninsorile în România. Este mult...
Fanatik.ro
Ștefan Baiaram a semnat contractul vieții! Imagini spectaculoase de la cununia cu Cristina Răduț. Foto și...
editiadedimineata.ro
Un jurnalist a fost ucis în Mexic cu doar câteva ore înainte de începerea Cupei Mondiale
Fanatik.ro
Starul unei favorite la Cupa Mondială a ieșit la cumpărături în SUA și nu a fost recunoscut. Imagini cu...
Adevărul
Cum ne păcălesc samsarii în piețe: „Toate intersecțiile sunt pline de pepeni de Dăbuleni, deși în Dolj abia...
Playtech
Orașul din România care exportă miliarde de euro anual. Cum a devenit unul dintre cele mai puternice centre...
Digi FM
Ce vârstă are Dorin Mateiu, bărbatul care a însoțit-o pe Simona Halep în Mykonos. Diferența dintre ei nu a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Imaginile cu Cristiano Ronaldo în SUA fac înconjurul lumii! Vitinha a reacționat: ”Sunt reale! Vă asigur că...
Pro FM
"Dumnezeu era într-o dispoziție excelentă când te-a creat", i-au scris fanii. J.Lo s-a filmat nemachiată, la...
Film Now
Cum arată azi Zack, blonduțul din "Salvați de clopoțel". A trecut de 50 de ani, are patru copii și e în formă...
Adevarul
Cum a devenit Bacalaureatul la Limba Română o formalitate de nivel de clasa a opta. De la eseu critic la „te...
Newsweek
Cine se va ocupa de pensii după ce Nicușor Dan a numit un nou premier? Pensionarii, o veste bună și una rea
Digi FM
Ce băiat mare au Adrian Enache și Iuliana Marciuc! David a terminat anul doi de facultate în Olanda și vine...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Are 70 de ani, a devenit mamă la 46, dar nu regretă. Geena Davis: „Sunt fericită că am avut copii târziu...
UTV
Andra a făcut furori într-o rochie scurtă și mulată. Cum a reusit artista să slăbeasca 10 kilograme