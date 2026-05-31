CM 2026. Probabilitatea ca Iran și SUA să se întâlnească, pe teren, la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Se știe și data: 3 iulie

Pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, tabloul turneului ar putea duce la o confruntare dramatică între echipa națională a SUA și Iran.

Spaniolii de la AS au analizat șansele și au arătat cum se poate întâmpla acest lucru. Întrucât cele două echipe sunt în grupe diferite, SUA în Grupa D, iar Iranul în Grupa G, meciul nu ar putea interveni decât în faza eliminatorie. Nu este loc de remiză, cineva trebuie să câștige, așa cum altcineva trebuie să piardă.

Cu mai puțin de un an în urmă, fotbalul din Iran era un refugiu și un prilej de sărbătoare. De ieri, viitorul său pe scena mondială pare mult mai incert.

Calea la Cupa Mondială părea trasată pentru echipa națională a Iranului, cunoscută sub numele de Team Melli. Programul includea meciuri de mare anvergură în faza grupelor împotriva Noii Zeelande, Belgiei și Egiptului. Însă o nouă escaladare militară în Orientul Mijlociu, declanșată de o ofensivă a SUA alături de Israel, a schimbat brusc perspectivele sportive ale țării.

Printr-o întorsătură a sorții, tabloul optimilor de finală pentru turneul din 2026 ar putea pune față în față echipa clasată pe locul al doilea din Grupa D cu cea clasată pe locul al doilea din Grupa G. Acest scenariu ar putea duce la o întâlnire între Iran și Statele Unite, o confruntare care ar avea o semnificație mult mai mare decât fotbalul.

Condiția este simplă. Dacă ambele echipe termină pe locul al doilea în grupele respective și dacă Iranul rămâne în Cupa Mondială, cele două națiuni s-ar întâlni vineri, 3 iulie, la AT&T Stadium din Arlington, Texas. Stadionul este unul dintre cele mai emblematice din sportul american și are o capacitate de peste 80.000 de spectatori.

Puțină istorie

Nu ar fi prima dată când cele două țări se înfruntă în cadrul celui mai important eveniment din acest sport.

La Cupa Mondială FIFA din 2022, Statele Unite au învins Iranul cu 1-0 în faza grupelor, un rezultat care a eliminat echipa de la Teheran. Meciul a avut loc în ultima zi a Grupei B. Anglia era deja aproape de calificare, dar locul al doilea era încă deschis. Iranul a intrat în meci cu trei puncte după ce a învins Țara Galilor și știa că un egal ar fi suficient. Statele Unite, cu două puncte obținute din egalurile cu Țara Galilor și Anglia, aveau nevoie de o victorie.

Această combinație a dus la un meci cu o presiune ridicată încă de la fluierul de start. Un gol marcat de Christian Pulisic chiar înainte de pauză a înclinat balanța în favoarea americanilor, care au rezistat în fața presiunii exercitate de Iran în repriza a doua. Rezultatul de 1-0 a adăugat un alt capitol competitiv unei rivalități care are acum conotații mult mai puternice.

Privind mai înapoi, întâlnirea lor de la Cupa Mondială FIFA din 1998 rămâne unul dintre cele mai simbolice meciuri din punct de vedere politic din istoria turneului. Cu acea ocazie, Iranul a învins Statele Unite cu 2-1 într-un meci care a atras atenția întregii lumi, dincolo de teren.

Acum, într-un moment deosebit de sensibil, se profilează posibilitatea unei noi confruntări în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale FIFA 2026. Dacă echipele clasate pe locul al doilea din grupele D și G se vor întâlni, Arlington ar putea deveni scena unuia dintre cele mai urmărite meciuri din întregul turneu.

