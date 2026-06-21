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CM 2026. Punct istoric pentru Curacao, care a remizat cu Ecuador

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Ecuador v Curacao - FIFA World Cup 2026 - Group E - Kansas City Stadium
Curacao a remizat cu Ecuadorul la Cupa Mondială 2026. Foto: Profimedia
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Echipa statului Curaçao a reuşit să obţină primul punct din istoria sa la Cupa Mondială, după ce a remizat cu Ecuador, scor 0-0, în etapa a doua a grupei E.

Remiza a fost obţinută pe fondul unei dominări totale a ecuadorienilor, iar la final selecţionerul de 80 de ani, Dick Advocaat, avea ochii în lacrimi. Cel mai îmbrăţişat jucător de pe teren a fost portarul Eloy Room, scrie News.ro.

Ecuador: Galindez - Franco (Preciado - 83), Pacho, Hincapié - Yeboah (J. Caicedo - 89), Caicedo, Alcivar (Rodriguez - 46), Vite, Estupinan (Angulo - 70) - Plata, Valencia. Selecţioner: Sebastian Beccacece

Curaçao: Room - Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville (Van Eijma - 76) - Chong (Margaritha - 76), Comenencia (Roemeratoe - 84), L. Bacuna, J. Bacuna (Gorre - 75) - Locadia (Kastaneer - 83). Selecţioner: Dick Advocaat

Meciul a fost arbitrat de Ma Ning din China.

În primul meci al zilei din grupa E, Germania a învins Coasta de Fildeş, scor 2-1, şi s-a calificat în 16-imi.

În clasament, Germania are 6 puncte, Coasta de Fildeş are 3 puncte, iar Ecuador şi Curacao câte un punct.

În ultima etapă a grupei E, la 25 iunie, de la ora 23.00, au loc meciurile Curacao - Coasta de Fildeş şi Ecuador - Germania.

Editor : Ș.R.

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