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Foto CM 2026. Puterea lui Messi: marii sportivi care au vrut un selfie cu argentinianul. Ce spune fotbalistul despre fotografia cu Yamal

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Spain v Argentina - FIFA World Cup 2026 Final Press Conferences
Lionel Messi Foto: Profimedia
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Starul argentinian Lionel Messi a fost prezent, vineri, la Fanatics Fest , alături de alte mari vedete ale sportului mondial, relatează AP, potrivit News.ro. Au fost prezenți Tom Brady, cel mai mare campion al Super Bowl-ului din toate timpurile, Novak Djokovici, câştigătorul celui mai mare număr de turnee de tenis de Grand Slam la masculin dintre toţi jucătorii, și Kevin Durant, singurul jucător de baschet masculin care a câştigat de patru ori medalia de aur olimpică. Şi înainte să plece, toţi au făcut un selfie cu Lionel Messi.

Potrivit AP, aceasta cea mai recentă dovadă a puterii lui Messi: chiar şi cele mai mari vedete din universul sportiv se bucură în mod evident de ocazia de a fi alături de cel mai bun fotbalist din toate timpurile. Toţi vor urmări meciul de duminică — alături, probabil, de alte 1,5 miliarde de oameni din întreaga lume — când Messi şi Argentina vor înfrunta Spania în finala Cupei Mondiale.

Spain v Argentina - FIFA World Cup 2026 Final Press Conferences
Tom Brady și Lionel Messi Foto: Profimedia

„Vom da tot ce avem mai bun”, a spus Messi.

Conferinţa de presă, la care au participat numeroase vedete, urma să fie ultima apariţie publică a lui Messi înainte de finala de duminică de la East Rutherford, New Jersey. FIFA a decis să folosească Fanatics Fest — un festival sportiv de patru zile organizat la New York, plin de sesiuni de autografe şi apariţii ale vedetelor — ca decor pentru conferinţele sale de presă de prezentare, ceea ce a însemnat că sute de oameni au avut şansa să-l vadă pe Messi într-un cadru care, de obicei, nu este deschis publicului.

Spain v Argentina - FIFA World Cup 2026 Final Press Conferences
Novak Djokovic și Lionel Messi Foto: Profimedia

„Ceea ce înseamnă Messi ca jucător şi ceea ce înseamnă el pentru Argentina depăşeşte orice cuvinte”, a declarat căpitanul Spaniei, Rodri. „Evident, pentru mine, el este cel mai mare jucător din toate timpurile.”

Ideea din spatele apariţiei lui Messi şi a celorlalţi jucători şi antrenori din Argentina şi Spania a fost simplă: în loc ca presa tradiţională să pună întrebări, vedetele au fost cele care au pus întrebările.

Brady l-a întrebat pe Messi despre o fotografie remarcabilă care a devenit virală săptămâna aceasta, în care îl înfăţişează pe acesta făcând baie unui băieţel drăguţ care a crescut şi a devenit vedeta spaniolă Lamine Yamal — „Ce poză nebunească”, a spus Messi.

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Evident, fostul jucător al Barcelonei îl adoră pe Yamal:

„Este un talent imens, pe care l-am urmărit cu mult interes pentru că joacă la un club pe care îl iubesc şi îi doresc mereu tot ce e mai bun. În plus, la doar 19 ani, face deja parte dintre jucătorii de referinţă la nivel mondial. Are toată cariera în faţă. Are o mare şansă de a realiza ceva istoric. Dar vom încerca să-l împiedicăm să realizeze asta de data aceasta (zâmbeşte). Vreau pur şi simplu să-i urez tot ce e mai bun”, a mai declarat Messi.

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Și a concluzionat: „E incredibil! Este, fără îndoială, unul dintre cei mai buni jucători din lume în acest moment. Şi îi doresc mult succes, pentru că ceea ce este bine pentru el va fi bine şi pentru Barcelona”.

Djokovici l-a întrebat pe antrenorul Argentinei, Lionel Scaloni, despre modul de a face faţă presiunii, apoi i-a adresat o variantă a aceleiaşi întrebări lui Messi.

Iar când Messi a terminat, Djokovici a spus pur şi simplu: „Gracias, Leo”. Djokovici i-a întrebat apoi pe antrenorul Spaniei, Luis de la Fuente, şi pe căpitanul Rodri despre cum îşi păstrează calmul în momentele importante, înainte ca Brady să-l întrebe pe Messi despre faimoasa fotografie cu Yamal şi pe Rodri despre ce le va spune coechipierilor înainte de finala de duminică. Apoi a intervenit Durant, întrebându-l pe portarul Argentinei, Emiliano Martinez, ce ar însemna să câştige două Cupe Mondiale consecutive.

„Este doar încă un meci”, a spus Scaloni. „Nu ne putem gândi cu adevărat la faptul că este o finală de Cupă Mondială.”

Fanatics Fest NYC 2026
Foto: Profimedia

Drumul Argentinei spre revenirea în finală nu a fost deloc uşor, chiar dacă campioana en titre (7-0-0) este singura echipă rămasă în turneu care nu a suferit nicio înfrângere şi nu a înregistrat niciun egal; Spania (6-0-1) a terminat la egalitate meciul de debut împotriva Capului Verde.

Argentina a trebuit să revină de la 1-0 în repriza a doua pentru a învinge Anglia în semifinale, a trebuit să revină de la un deficit de 2-0 în repriza a doua pentru a învinge Egiptul în optimile de finală şi a fost nevoită să joace prelungiri atât împotriva Capului Verde (în 16-imi), cât şi împotriva Elveţiei (în sferturile de finală).

„Am spus de multe ori: nu încetăm niciodată să luptăm”, a declarat Messi.

Astfel, campioana en titre şi-a asigurat biletul spre New York. Iar când Messi a păşit pe scenă vineri, puţini dintre cei care înghesuiseră sala au aplaudat — deoarece ţineau în mână telefoanele, sperând să imortalizeze momentul.

Messi ştia ce îşi doreau. A zâmbit şi a făcut cu mâna. Ei au izbucnit în urale.

La finalul evenimentului, toată lumea — jucătorii, antrenorii, actorul şi comediantul Kevin Hart, rapperul şi producătorul Travis Scott, marele jucător englez Rio Ferdinand, CEO-ul Fanatics, Michael Rubin, şi mulţi alţii — s-au adunat pentru acel selfie cu fanii în fundal.

„Duminică va fi un spectacol extraordinar”, a spus Scaloni.

Se pare că Messi ar fi aruncat o privire rapidă la vitrina în care se afla trofeul înainte de a pleca. Oricum ar fi, nu e ca şi cum ar avea nevoie de un memento al mizei. Nicio echipă nu a câştigat două Cupe Mondiale consecutive de la Brazilia din 1958 şi 1962, iar Messi are acum şansa de a adăuga încă o realizare la CV-ul său deja plin ochi.

„Avem un grup de jucători şi un grup de antrenori care muncesc incredibil de mult în fiecare zi pentru a încerca să aducă bucurie ţării mele”, a spus Martinez.

„Vom da absolut tot ce avem mai bun, alături de Leo şi de echipa pe care o avem, pentru a readuce Cupa Mondială în ţara mea şi a sărbători alături de poporul nostru.”

Editor : B.E.

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