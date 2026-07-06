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CM 2026. Reacția Federaţiei Franceze de Fotbal după ce FIFA i-a anulat cartonașul roșu lui Balogun

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Referee Raphael Claus of Brazil shows a red card to United States' Folarin Balogun, right
FIFA a creat un precedent periculos anulând cartonașul roșu dat lui Balogun. Foto: Profimedia
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Reacțiile după ce FIFA i-a anulat cartonașul roșu jucătorului american Folarin Balogun nu au întârziat să apară. Federaţia Franceză de Fotbal a cerut FIFA să anuleze un cartonaş galben acordat lui Michael Olise în timpul meciului cu Paraguay, în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026.

În timpul prelungirilor unui meci extrem de tensionat, jucătorul francez Michael Olise (24 de ani) a primit un cartonaş galben din partea arbitrului uzbec Ilgiz Tantashev, pentru o altercaţie cu paraguayanul Matias Galarza.

Însă imaginile arată clar că Olise nu a intrat în contact cu adversarul său, scrie Digi Sport: starul lui Bayern Munchen şi-a dus degetul la gură, iar mijlocaşul paraguayan s-a prăbuşit pe teren, prefăcându-se că a primit o lovitură în faţă din partea francezului, lucru care l-a determinat pe arbitru să-i acorde un cartonaş galben lui Olise.

Dacă Olise primeşte un alt cartonaş galben în sferturile de finală împotriva Marocului, va fi suspendat pentru eventuala semifinală.

Bradley Barcola şi Manu Kone, care au primit şi ei cartonaşe galbene la meciul cu Paraguayul, riscă aceeaşi suspendare dacă primesc încă un cartonaş galben împotriva „Leilor din Atlas”.

FIFA a luat o decizie extrem de controversată, cu două zile înainte de meciul SUA - Belgia, programat în optimi la Cupa Mondială 2026, și a creat un precedent extrem de periculos: forul intercontinental a decis să suspende cartonașul roșu primit de Folarin Balogun în meciul cu Bosnia, scor 2-0, din șaisprezecimi.

Editor : B.P.

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