Live TV

CM 2026. Reacția lui Didier Deschamps, după ce Franța a fost eliminată la Cupa Mondială: „Jucătorii au fost devastaţi la vestiar”

Data actualizării: Data publicării:
Didier Deschamps
Didier Deschamps. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Spania e în finală

Selecţionerul echipei Franţei, Didier Deschamps, şi-a exprimat profunda dezamăgire, marţi, după înfrângerea cu 2-0 suferită de „Les Bleus” în faţa Spaniei în semifinala Cupei Mondiale de fotbal din 2026, afirmând că jucătorii săi erau „devastaţi”, relatează AFP.

„Dezamăgirea este reală, jucătorii erau devastaţi în vestiar, pentru că sunt un grup de competitori. Dar nu trebuie să ignorăm tot ce s-a făcut bine. Împărtăşesc sentimentele jucătorilor, am avut aceeaşi ambiţie şi dorinţă. Am avut ocazia. Suntem foarte mândri de ceea ce am realizat în condiţii dificile. Trebuie să acceptăm înfrângerea şi victoria Spaniei. Acesta este cel mai înalt nivel”, a declarat antrenorul la conferinţa de presă.

„Spania este foarte puternică. Ne-au citit foarte bine jocul. Nu am reuşit să găsim soluţiile. Dacă nu am arătat flerul ofensiv şi calitatea tehnică de până acum, este vina noastră. Trebuie să recunoaştem şi meritele adversarului. Trebuia să fim la cel mai înalt nivel, iar echipa Franţei nu a reuşit acest lucru în această seară”, a adăugat el.

Selecţionerul a evidenţiat „erorile tehnice” ale jucătorilor săi, menţionând că aceştia au fost „cu puţin sub medie”, înainte de a critica arbitrajul.

„Nu vreau să par un plângăcios. Dar vreau să vă pun o întrebare. A fost arbitrul de astăzi la înălţimea sarcinii de a arbitra o semifinală a Cupei Mondiale? Vă las pe dumneavoastră să răspundeţi”, a spus el, scrie DigiSport.

Deschamps, care îi va conduce pe „Les Bleus” pentru ultima dată sâmbătă în meciul pentru locul trei, după 14 ani la conducerea echipei naţionale, şi-a exprimat, de asemenea, mândria pentru parcursul său.

„A fost 2018 (câştigarea Cupei Mondiale) şi finala din 2022. Am menţinut echipa Franţei la un nivel foarte înalt. Aşa este. Nu este un moment fericit în seara asta, dar trebuie să acceptăm rezultatul meciului”, a explicat el.

Spania e în finală

Selecţionata Spaniei s-a calificat în finala Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins formaţia Franţei cu scorul de 2-0 (1-0), marţi, pe Dallas Stadium, în prima semifinală a turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Campioana europeană a făcut un joc perfect şi nu a lăsat nicio şansă Franţei, chiar de ziua sa naţională. Mikel Oyarzabal (22 - penalty) şi Pedro Porro (58) au marcat golurile echipei Spaniei, care va juca a doua sa finală mondială, după titlul obţinut în 2010 în Africa de Sud.

Spania va juca în finală, pe 19 iulie, în New Jersey, cu învingătoarea dintre Argentina şi Spania, în timp ce Franţa va întâlni învinsa, în finala mică.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
INSTANT_TOMAC_USR_31_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Fritz, despre amenințarea lui Grindeanu privind legile din PNRR: „Vor capul lui Bolojan...
liviu dragnea
3
Dragnea spune că doi lideri PSD l-au vizitat înainte de a da jos Guvernul Bolojan: Au...
George Simion.
4
Simion pune o primă condiție în schimbul unei colaborări cu PSD: „Asta e soluția dacă vor...
Caine
5
Un câine drogat a avut nevoie de intervenția salvatorilor pentru a fi coborât de pe cel...
S-a terminat pentru Deschamps! A fost anunțat noul selecționer al Franței: "Mult succes!"
Digi Sport
S-a terminat pentru Deschamps! A fost anunțat noul selecționer al Franței: "Mult succes!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
cupa mondiala 2026 cm 2026 campionatul mondial de fotbal
CM 2026: Clasamentul golgheterilor
Border traffic increases between Spain and Gibraltar
Gibraltar intră într-o nouă eră odată cu eliminarea controalelor la frontiera cu Spania
macron starmer
Macron l-a decorat pe Keir Starmer cu Legiunea de Onoare înainte ca acesta să părăsească funcția de premier
faza de joc din meciul franta- spania
CM 2026. Spania a învins Franța și s-a calificat în finala turneului mondial
nicusor dan mirabela presidency
Nicușor Dan, „mesaj clar” după vizita la Paris: România este „un partener activ în eforturile de consolidare a securității europene”
Recomandările redacţiei
colaj cu Vladimir Putin și zone bombardate de ucraineni în Sevastopol, Crimeea
De la atu la vulnerabilitate: ce ar însemna pentru Putin pierderea...
Viorel Pasca, sotia si fiii sai sunt escortati de jandarmi in afara sediului DIICOT din Bucuresti, 1 iulie 2026.
Dragoş Pîslaru reclamă „semne de întrebare” cu privire la amenda de 1...
509021582_122137974872723345_696277687402505230_n
Ședință în Situation Room convocată de Trump. Pe ce s-a axat...
N09 CIUCU CONTROL JUDICIAR-SINC_00881
Ciprian Ciucu, la poliție pentru controlul judiciar după vacanța...
Ultimele știri
Sondaj IRES la comanda PSD: Cu cine votează românii dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare
Discuție telefonică Donald Trump - Benjamin Netanyahu. Ce i-a spus liderul SUA premierului israelian: „Nu te vor acolo”
Căldură extremă în Japonia: Angajaţii guvernamentali au permisiunea să vină în pantaloni scurți pentru a economisi aerul condiționat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
E căsătorită, dar are voie să iasă cu alți bărbați. Cum răspunde celor care spun că își umilește soțul: "Era...
Cancan
Scandal de zeci de mii de euro între o influenceriță și furnizorii ei de chinezării. Afacerea care trebuia...
Fanatik.ro
Cum a reușit un influencer să piardă 4 milioane de dolari într-o săptămână pe partidele de la Cupa Mondială...
editiadedimineata.ro
UE și Marea Britanie sancționează Rusia pentru atacuri cibernetice. România, printre statele afectate
Fanatik.ro
Cum l-a umilit Erling Haaland pe ”Spider-Man”. Dezvăluirile actorului Tom Holland după ce i-a dat un mesaj...
Adevărul
„O să facă baie în Delta Dunării”. Tanczos Barna avertizează că urșii se extind spre zonele de deal și șes
Playtech
Ce s-a schimbat în averea lui Marcel Ciolacu după plecarea din Guvern. Câți bani are în conturi și ce datorii...
Digi FM
Maria Dragomiroiu, mesaj emoționant la 16 ani de la moartea Mădălinei Manole: „Ești în rugăciunile mele în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Trei arbitri au spus același lucru! Verdict clar după penalty-ul dictat în Franța - Spania
Pro FM
DARA, câștigătoarea Eurovision 2026, își încântă fanii cu imagini în costum de baie. S-a relaxat pe plaja din...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sam Neill, o viață amoroasă tumultuoasă. Actorul a avut două căsnicii, și-a dat un fiu spre adopție și...
Adevarul
„România va fi obligată să facă mai multe sacrificii.” Miza ascunsă a scandalului dintre Ucraina și Polonia...
Newsweek
Schimbare majoră la pensie. Stagiul complet de cotizare crește de la 1 august. Milioane de români afectați
Digi FM
Ada Galeș, mărturisiri dureroase după ce a pierdut o sarcină: „Rațiunea nu mai ajută cu nimic!” Anul trecut...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Un urs a intrat într-un hotel la 5 dimineața, a băut apă din hol și a dat buzna peste turiști în cameră...
Film Now
Christopher Nolan răspunde criticilor aduse distribuției din „The Odyssey”: Mi-am petrecut 10 ani din viață...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...