CM 2026. Reacția lui Didier Deschamps, după ce Franța a fost eliminată la Cupa Mondială: „Jucătorii au fost devastaţi la vestiar”

Selecţionerul echipei Franţei, Didier Deschamps, şi-a exprimat profunda dezamăgire, marţi, după înfrângerea cu 2-0 suferită de „Les Bleus” în faţa Spaniei în semifinala Cupei Mondiale de fotbal din 2026, afirmând că jucătorii săi erau „devastaţi”, relatează AFP.

„Dezamăgirea este reală, jucătorii erau devastaţi în vestiar, pentru că sunt un grup de competitori. Dar nu trebuie să ignorăm tot ce s-a făcut bine. Împărtăşesc sentimentele jucătorilor, am avut aceeaşi ambiţie şi dorinţă. Am avut ocazia. Suntem foarte mândri de ceea ce am realizat în condiţii dificile. Trebuie să acceptăm înfrângerea şi victoria Spaniei. Acesta este cel mai înalt nivel”, a declarat antrenorul la conferinţa de presă.

„Spania este foarte puternică. Ne-au citit foarte bine jocul. Nu am reuşit să găsim soluţiile. Dacă nu am arătat flerul ofensiv şi calitatea tehnică de până acum, este vina noastră. Trebuie să recunoaştem şi meritele adversarului. Trebuia să fim la cel mai înalt nivel, iar echipa Franţei nu a reuşit acest lucru în această seară”, a adăugat el.

Selecţionerul a evidenţiat „erorile tehnice” ale jucătorilor săi, menţionând că aceştia au fost „cu puţin sub medie”, înainte de a critica arbitrajul.

„Nu vreau să par un plângăcios. Dar vreau să vă pun o întrebare. A fost arbitrul de astăzi la înălţimea sarcinii de a arbitra o semifinală a Cupei Mondiale? Vă las pe dumneavoastră să răspundeţi”, a spus el, scrie DigiSport.

Deschamps, care îi va conduce pe „Les Bleus” pentru ultima dată sâmbătă în meciul pentru locul trei, după 14 ani la conducerea echipei naţionale, şi-a exprimat, de asemenea, mândria pentru parcursul său.

„A fost 2018 (câştigarea Cupei Mondiale) şi finala din 2022. Am menţinut echipa Franţei la un nivel foarte înalt. Aşa este. Nu este un moment fericit în seara asta, dar trebuie să acceptăm rezultatul meciului”, a explicat el.

Spania e în finală

Selecţionata Spaniei s-a calificat în finala Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins formaţia Franţei cu scorul de 2-0 (1-0), marţi, pe Dallas Stadium, în prima semifinală a turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Campioana europeană a făcut un joc perfect şi nu a lăsat nicio şansă Franţei, chiar de ziua sa naţională. Mikel Oyarzabal (22 - penalty) şi Pedro Porro (58) au marcat golurile echipei Spaniei, care va juca a doua sa finală mondială, după titlul obţinut în 2010 în Africa de Sud.

Spania va juca în finală, pe 19 iulie, în New Jersey, cu învingătoarea dintre Argentina şi Spania, în timp ce Franţa va întâlni învinsa, în finala mică.

Editor : Sebastian Eduard