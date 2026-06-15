CM 2026. A intrat în istorie: Unul dintre atacanții Spaniei nu a atins mingea în primele 30 de minute cu selecționata Capului Verde

Mikel Oyarzabal a înregistrat un record negativ în partida Spania - Capul Verde, din prima etapă a Cupei Mondiale, relatează Digi Sport.

Selecționata africană a reușit să se apere fantastic în prima repriză, iar scorul cu care s-a intrat la cabine a fost 0-0. Este surprinzător, ținând cont de diferența de valoare dintre cele două selecționate.

Mikel Oyarzabal, atacantul Spaniei în acest meci (cotat la 25 de milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt), s-a confruntat cu mari probleme în startul partidei. Până în minutul 30, vârful legitimat la Real Sociedad nu a reușit să atingă deloc balonul!

După cum a anunţat Opta, Oyarzabal a devenit primul jucător după 1966 care a disputat prima jumătate de oră a unui meci din Cupa Mondială FIFA fără să atingă mingea nici măcar o dată.

Numărul 21 al echipei La Roja, care de obicei este implicat în construirea jocului spaniol, a petrecut primele treizeci de minute ale meciului fără să primească pase de la coechipieri. Frustrată, Spania nu a putut decât să accepte egalul, în ciuda câtorva ocazii clare şi a unei intrări în forţă a lui Lamine Yamal.

Selecţionata Spaniei, campioana europeană, şi echipa Capului Verde, o debutantă, au terminat surprinzător la egalitate, 0-0, luni, pe Atlanta Stadium, într-un meci Grupa H a Cupei Mondiale de fotbal din Statele Unite, Mexic şi Canada.

Editor : Liviu Cojan