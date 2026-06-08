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CM 2026. Recuperarea lui Neymar merge bine, anunţă federaţia braziliană

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Neymar. FOTO: Profimedia Images

Recuperarea după accidentarea la gamba dreaptă a atacantului vedetă brazilian Neymar „merge bine”, a anunţat luni Confederaţia Braziliană de Fotbal (CBF), fără a specifica dacă acesta ar putea participa la primul meci al Seleção de la Cupa Mondială, sâmbătă, împotriva Marocului.

Golgheterul din toate timpurile al echipei cvintuple campioane mondiale (79 de goluri) a fost supus luni unui RMN, care a dat rezultate "în parametrii aşteptaţi", potrivit CBF. "El va continua procesul de recuperare şi pregătire fizică elaborat de echipa medicală a echipei naţionale", a adăugat forul de conducere într-un comunicat.

Numărul 10, accidentat la sfârşitul lunii mai, nu a mai jucat de atunci, iar prezenţa sa pe teren este incertă pentru meciul de deschidere al Braziliei împotriva Marocului, sâmbătă, la East Rutherford (New Jersey), din Grupa C.

Antrenorul Braziliei, Carlo Ancelotti, a declarat vineri că speră că Neymar, în vârstă de 34 de ani, s-ar putea întoarce la antrenamentele lotului în această săptămână.

Editor : Sebastian Eduard

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