CM 2026. Remiză albă între Paraguay și Australia în ultimul meci din grupa D. Cine a avansat în 16-imi

Meciul dintre Paraguay și Australia, care avea scopul de a stabili locul al doilea din grupa D, câștigată de SUA, s-a încheiat la egalitate, 0-0. Australienii au obținut, astfel, calificarea în 16-imile competiției, în timp ce Paraguay trebuie să aștepte rezultatele ultimelor meciuri pentru a fi sigură de calificarea de pe locul al treilea.

68.000 de spectatori au asistat pe Levi`s Stadium din California la meciul care a stabilit al doilea loc din grupa D.

Deși Australia a avut 5 șuturi pe poartă, iar Paraguay 2, niciuna dintre cele două echipe nu a reușit să înscrie.

Australia a reușit, astfel, să încheie grupa D pe locul al doilea, cu 4 puncte (după 2-0 cu Turcia și 0-2 cu SUA).

Paraguay a terminat grupa tot cu 4 puncte, însă potrivit criteriilor de departajare, a obținut doar locul 3.

Echipa sud-americană încă trebuie să aștepte ultimele rezultate din grupe pentru a obține calificarea de pe locul al treilea.

Australia va întâlni în 16-imi locul al doilea din grupa G, unde lupta pentru calificare dintre Iran, Egipt, Noua Zeelandă și Belgia se duce până în ultima etapă.

Editor : M.G.