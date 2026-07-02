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CM 2026. Reţea de pariuri ilegale, destructurată în Taiwan. Încasări de peste 300 de milioane de dolari

Data publicării:
pariuri fotbal online pe telefon
Foto: Profimedia Images
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Din articol
O reţea de 300 de milioane de dolari 

Poliţia din Taiwan a anunţat că a destructurat o reţea importantă de pariuri sportive online ilegale care opera în contextul Cupei Mondiale din 2026. Potrivit autorităţilor, s-au înregistrat pariuri în valoare de aproape 300 de milioane de dolari, relatează AFP, preluat de News.ro. 

Deşi Taiwanul nu s-a calificat la Cupa Mondială, mulţi locuitori ai insulei sunt totuşi pasionaţi de sport şi iubitori de fotbal. 

Secţia a patra de poliţie din oraşul Tainan a anunţat miercuri că a efectuat o percheziţie într-o locuinţă. În urma acesteia, opt persoane au fost reţinute, iar autorităţile precizează că au fost confiscate echipamente informatice, telefoane mobile, registre şi sume de bani în numerar. 

O reţea de 300 de milioane de dolari 

Cinci din cele opt persoane veniseră din Hong Kong şi Macao cu vize de turist pentru a participa la această operaţiune de pariuri pe Cupa Mondială. Reţeaua ar fi încasat aproape 10 miliarde de dolari taiwanezi (313 milioane de dolari americani) din pariurile pe meciurile competiţiei, a precizat poliţia. 

Organizatorii închiriaseră acest imobil de cinci etaje pe durata turneului. 

Editor : A.C.

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