CM 2026. Reţea de pariuri ilegale, destructurată în Taiwan. Încasări de peste 300 de milioane de dolari

Poliţia din Taiwan a anunţat că a destructurat o reţea importantă de pariuri sportive online ilegale care opera în contextul Cupei Mondiale din 2026. Potrivit autorităţilor, s-au înregistrat pariuri în valoare de aproape 300 de milioane de dolari, relatează AFP, preluat de News.ro.

Deşi Taiwanul nu s-a calificat la Cupa Mondială, mulţi locuitori ai insulei sunt totuşi pasionaţi de sport şi iubitori de fotbal.

Secţia a patra de poliţie din oraşul Tainan a anunţat miercuri că a efectuat o percheziţie într-o locuinţă. În urma acesteia, opt persoane au fost reţinute, iar autorităţile precizează că au fost confiscate echipamente informatice, telefoane mobile, registre şi sume de bani în numerar.

O reţea de 300 de milioane de dolari

Cinci din cele opt persoane veniseră din Hong Kong şi Macao cu vize de turist pentru a participa la această operaţiune de pariuri pe Cupa Mondială. Reţeaua ar fi încasat aproape 10 miliarde de dolari taiwanezi (313 milioane de dolari americani) din pariurile pe meciurile competiţiei, a precizat poliţia.

Organizatorii închiriaseră acest imobil de cinci etaje pe durata turneului.

Editor : A.C.