CM 2026. Ronaldo a rupt blestemul: A dat două goluri în victoria la scor a Portugaliei cu Uzbekistan, 5-0

Selecționata Portugaliei a învins echipa Uzbekistanului cu scorul de 5-0 (3-0), marți, pe Houston Stadium, într-un meci din Grupa K a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada, cu dublă a starului Cristiano Ronaldo.

Portugalia a făcut uitat jocul slab cu RD Congo (1-1), obținând o victorie la scor în fața modestei echipe a Uzbekistanului, iar Cristiano Ronaldo a doborât noi recorduri.

Cristiano Ronaldo (6, 39), Nuno Mendes (17), Abdukodir Husanov (60) și Rafael Leao (87) au marcat pentru echipa antrenată de Roberto Martinez, care este practic calificată în șaisprezecimile de finală, potrivit Agerpres.

Lusitanii au început în forță și Bruno Fernandes (2) a șutat peste poartă de la 11 metri. Ronaldo (4) a luftat în careul mic la centrarea lui Nuno Mendes, dar apoi a deschis scorul (6), reluând din 6 metri centrarea lui Cancelo.

Cristiano Ronaldo a devenit astfel primul jucător care marchează la șase ediții ale Cupei Mondiale, precum și al doilea cel mai vârstnic marcator din istoria Cupei Mondiale (41 ani și 138 zile).

Portugalia și-a majorat diferența prin Nuno Mendes (17), dintr-o lovitură liberă de la 16 metri, executată inteligent.

Uzbekistanul a marcat un gol de kinogramă, prin Ganiev (29), dar reușita a fost anulată de arbitrajul video din cauza unui fault comis în prealabil de Faizulaev la Cancelo.

Ronaldo (39) a realizat dubla, cu un șut la colțul lung, după ce a fost lansat de Bruno Fernandes. Astfel, Ronaldo a devenit cel mai bun marcator al Portugaliei la Cupa Mondială, cu 10 goluri, depășindu-l pe legendarul Eusebio (9 goluri).

Până la pauză, Selecao mai putea înscrie prin Joao Felix (42), dar acesta a ratat complet șutul din poziție bună.

Ronaldo a ratat tripla

Joao Felix (47) a ratat și prima ocazie a reprizei secunde, șutând puțin peste țintă din afara careului.

Cristiano Ronaldo (58) a fost blocat in extremis de Nematov la 6 metri, la o nouă lovitură liberă executată cu schemă.

În min. 60, Bruno Fernandes a executat un corner, defensiva uzbecă a bâlbâit mingea, care a intrat în poartă din Husanov, jucătorul lui Manchester City.

Ronaldo a mai avut și alte încercări de a realiza hat-trick-ul, dar a trimis pe lângă poartă din 8 metri (73), iar apoi șutul său de la 12 metri a fost respins de portar (74).

Bruno Fernandes (84) l-a pus la încercare pe portarul Nematov cu un șut de la distanță.

Rafael Leao (87) a închis tabela cu un șut de la 14 metri în vinclu, după o mine respinsă de defensiva uzbecă.

Trincao (90+3) a ratat ultima ocazie a portughezilor, trimițând pe lângă poartă din centrul careului.

Uzbecii nu au reușit să pună în real pericol poarta lui Diogo Costa, care a avut, totuși, o intervenție bună la șutul lui Faizulaev (52), din marginea careului. Șomurodov (78) a șutat peste poartă din marginea careului.

Pentru Portugalia urmează derby-ul grupei, cu Columbia (28 iunie), în timp ce aventura Uzbekistanului se va încheia în aceeași zi cu RD Congo.

Portugalia - Uzbekistan 5-0 (3-0)

Au marcat: Cristiano Ronaldo (6, 39), Nuno Mendes (17), Abdukodir Husanov (60), Rafael Leao (87).

Houston, Houston Stadium: 68.777 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa K

Editor : B.P.