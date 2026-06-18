CM 2026. S-a aflat motivul pentru care Messi a izbucnit în lacrimi după ce a marcat cu Algeria

Lionel Messi a izbucnit în lacrimi marţi seară, după ce a marcat primul său gol în victoria Argentinei cu Algeria, scor 3-0, de la Cupa Mondială. Atacantul în vârstă de 39 de ani, care a marcat un hat-trick, a fost vizibil emoţionat pe tot parcursul meciului şi chiar şi după fluierul final.

Jurnalistul Eduardo Feinmann a prezentat motivele emoţiilor lui Lionel Messi: „Este vorba despre tatăl său. Nu este bine din punct de vedere al sănătăţii”, a declarat el pentru radioul Mitre,scrie News.ro. „Nu s-a mai simţit bine de anul trecut. Jorge Messi are o problemă de sănătate destul de gravă. Şi săptămâna aceasta, unele lucruri i-au agravat starea. Messi suferă din cauza acestei situaţii la nivel personal.”

După meci şi hat-trick-ul său - care îl face golgheter la egalitate cu Miroslav Klose în istoria Cupei Mondiale - Lionel Messi a vorbit sincer despre această perioadă dureroasă: „Adevărul, şi asta nu are nicio legătură cu sportul, este că am trecut prin nişte zile dificile”, a explicat jucătorul în zona mixtă. „Le mulţumesc întregii delegaţii, coechipierilor mei. Au fost, ca întotdeauna, alături de mine. Mi-au dat multă putere să depăşesc această încercare.”

Jorge Messi, în vârstă de 68 de ani, este tatăl ilustrului jucător, dar este şi agentul său.

Editor : Sebastian Eduard