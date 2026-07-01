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CM 2026. Șapte antrenori și-au pierdut job-ul în timpul Mondialului: „O aventură minunată cu un final dulce-amar”

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Sebastian Beccacece
Sebastian Beccacece, antrenorul Ecuadorului. Foto: Profimedia
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Din articol
Demisii pe bandă rulantă

Antrenorii unor reprezentative eliminate deja de la CM 2026 și-au prezentat demisia ca urmare a rezultatelor slabe. Până acum șapte „victime”.

Antrenorul Ecuadorului, Sebastian Beccacece, a anunţat că se retrage din funcţie după eliminarea echipei sale de la Cupa Mondială din SUA, Canada şi Mexic, devenind al 7-lea selecţioner care îşi pierde job-ul de la startul competiţiei, scrie dpa.

„Rezultatele sunt cele care contează, iar astăzi trebuie să-mi iau rămas bun de la o familie minunată şi încântătoare”, a spus argentinianul în vârstă de 45 de ani după înfrângerea suferită în 16-imi contra Mexicului (0-2), marţi seara la Ciudad de Mexico.

Ecuadorul se calificase în 16-imile de finală datorită victoriei cu 2-1 în faţa Germaniei în ultimul meci din grupă.

„Totul a fost despre atingerea obiectivului pe care ni-l propusesem. Ei bine, ăsta e fotbalul, a spus Beccacece, care preluase funcţia în august 2024. Cred că lăsăm o moştenire în urmă. A fost o aventură minunată cu un final dulce-amar.
Voi petrece ceva timp cu familia mea deocamdată, mă voi odihni şi voi reflecta la ce aş fi putut face mai bine”.

Demisii pe bandă rulantă

Seria demisiilor a început pe 15 iunie odată cu plecarea antrenorului francez de origine tunisiană, Sabri Lamouchi, la doar o zi după meciul de deschidere al Tunisiei, o înfrângere zdrobitoare cu 5-1 în faţa Suediei.

Herve Renard a preluat conducerea, dar situaţia nu s-a îmbunătăţit prea mult pentru Vulturii din Cartagina, care au suferit alte două înfrângeri cu Japonia (0-4) şi Olanda (1-3), în ultimele meciuri din faza grupelor.

Pe 28 iunie, a doua zi după încheierea fazei grupelor, s-a anunţat că echipele naţionale ale Coreei de Sud şi Scoţiei au decis să se despartă de antrenorii Hong Myung-Bo şi Steve Clarke, care au ratat calificarea în 16-imile Cupei Mondiale.

Miroslav Koubek a demisionat din funcţia de antrenor al Republicii Cehe pe 29 iunie, după eliminarea lor în faza grupelor fără a câştiga niciun meci şi cu un singur punct din nouă posibile.

Ronald Koeman informase luni seara Federaţia olandeză de fotbal că nu îşi va reînnoi contractul de antrenor al echipei naţionale, care expiră, după ce Ţările de Jos au fost eliminate de Maroc în 16-imi, după loviturile de departajare, scrie DigiSport.

Antrenorul argentinian Marcelo Bielsa şi-a anunţat marţi plecarea din echipa naţională a Uruguayului şi şi-a asumat responsabilitatea pentru eliminarea lor în faza grupelor, o dezamăgire pe care a descris-o ca fiind „neprevăzută” şi care a generat „o mare frustrare”.

 

Editor : Sebastian Eduard

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