CM 2026. „Scandalos”: FIFA a „șters” un cartonaș roșu pentru SUA, înaintea meciului din optimi cu Belgia

FIFA a luat o decizie extrem de controversată, cu două zile înainte de meciul SUA - Belgia, programat în optimi la Cupa Mondială 2026. Forul intercontinental a decis să suspende cartonașul roșu primit de Folarin Balogun în meciul cu Bosnia, scor 2-0, din șaisprezecimi.

Astfel, FIFA i-a permis lui Folarin Balogun să joace în SUA - Belgia, în optimi la Cupa Mondială, scrie DigiSport.

Cei de la The New York Times au anunțat că atacantul central de 25 de ani va putea juca în meciul de marți, după o decizie luată în baza Articolului 27 al codului disciplinar FIFA, unde se arată: „comisia poate decide să suspende parțial sau complet orice măsură disciplinară”.

Totuși, însuși celebrul cotidian american a precizat că, după meciul cu Bosnia, reprezentanții FIFA au transmis că nicio echipă nu poate contesta prin apel o suspendare venită pe baza unei eliminări la Cupa Mondială 2026.

Așadar, cel puțin din datele prezentate, reiese că FIFA ori și-a încălcat propriul regulament, ori a decis de una singură să îi ridice suspendarea lui Folarin Balogun, ca ajutor pentru gazda turneului final.

Oricare ar fi adevărul, decizia a stârnit deja un val uriaș de critici pe internet, unde microbiștii au numit ce s-a întâmplat drept „scandalos” și au acuzat FIFA de corupție.

Folarin Balogun a intrat într-o perioadă de probațiune valabilă 12 luni și va fi eligibil să joace cât timp nu primește alt cartonaș roșu.

Legitimat la AS Monaco, Folarin Balogun este cel mai bine cotat jucător american, la egalitate cu Christian Pulisic (40 de milioane de euro, conform Transfermarkt). Astfel, prezența lui pe teren va ajuta enorm SUA.

Folarin Balogun a primit cartonaș roșu după ce arbitrul central a văzut pe monitorul VAR că atacantul american s-a dus cu talpa pe gamba unui adversar.

Meciul SUA - Belgia se joacă marți, de la 03:00 ora României.

Editor : Sebastian Eduard