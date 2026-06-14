CM 2026. Scoţia, victorie cu emoții în fața reprezentativei din Haiti

Naționala Scoţiei a învins Haiti cu scorul de 1-0 (1-0), sâmbătă, pe Boston Stadium, în primul său meci din Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Scoţienii s-au impus prin golul lui John McGinn (28) şi conduc în grupă după meciurile din prima etapă.

Scoţia a jucat bine în prima repriză şi au înscris, iar haitienii au atacat mai mult după pauză, după un meci de luptă, potrivit Agerpres.

Britanicii au creat pericol în min. 3, prin Doak, cu un şut din marginea careului.

McTominay (17) a şutat în bară de la 16 metri, iar McGinn, căpitanul echipei Aston Villa, a deschis scorul cu un şut din marginea careului, deviat de Bellegarde, după ce portarul Johny Placide a respins reluarea lui Adams (28).

„Les Grenadiers” au avut o singură ocazie notabilă în prima repriză, la şutul lui Providence (34), respins de Gunn.

În partea secundă, McGinn (73) a şutat pe lângă poartă din careu.

Haitienii au dominat ultima parte a meciului şi au forţat egalarea, dar Pierrot, coleg cu Valentin Mihăilă la Rizespor, a trimis cu capul de la 7 metri, puţin alături de poartă (85), iar apoi a reluat din voleu (90+4), iar Gunn a reţinut mingea.

Scoţia a revenit cu dreptul la Cupa Mondială după o pauză de 28 de ani.

Haiti joacă pentru a doua oară la Cupa Mondială, după 52 de ani.

Scoţia va juca pe 20 iunie contra Marocului, iar pe 25 iunie împotriva Braziliei. Haiti va întâlni Brazilia pe 20 iunie şi Marocul pe 25 iunie.

Haiti - Scoţia 0-1 (0-1)

A marcat: John McGinn (28).

Boston, Boston Stadium: 64.146 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa C

Editor : B.P.