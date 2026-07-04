CM 2026. Se știe prima echipă calificată în sferturile Campionatului Mondial. Maroc a surclasat Canada

Prima partidă din optimi a fost câștigată clar de echipa Marocului care a trecut de cea a Canadei.

Africanii s-au calificat ”en-farfare” în sferturile Cupei Mondiale 2026. Golurile africanilor au fost marcate de Azzedine Ounahi (minutele 50 și 82) și Soufiane Rahimi (90+8), scre DigiSport.

Prima ocazie a acestei partide le-a aparținut canadienilor în minutul 10, când Oluwaseyi l-a evitat frumos pe Halhal, a rămas singur cu Bono și a șutat, dar goalkeeperul Marocului a respins cu piciorul.

Marocanii au dat replica în minutul 29 prin Rahimi, dar șutul acestuia pe jos a fost blocat cu ușurință de Crepeau.

Maroc a dat lovitura în startul primei reprize, mai exact în minutul 50, când Hakimi i-a pasat lui Ounahi la marginea careului din lovitură liberă, iar acesta a trimis perfect în plasa lui Crepeau.

Canada ar fi putut egala în minutul 77 dintr-o lovitură liberă extrem de periculoasă, dar David a trimis peste poartă.

Maroc a reușit să facă 2-0 și să-și securizeze calificarea în sferturile Cupei Mondiale în minutul 82, după golul marcat de Ounahi la capătul unui contraatac ”tăios” dus de Brahim Diaz.

Africanii au reușit să facă chiar 3-0 la ultima fază a partidei prin Soufiane Rahimi, cel care a finalizat superb la capătul unui nou contraatac letal.

Marocul o va înfrunta în sferturile Cupei Mondiale 2026 pe învingătoarea din duelul Paraguay – Franța. Meciul va avea loc la noapte, ora 00.00 (ora României)

Editor : Sebastian Eduard