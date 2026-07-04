Live TV

CM 2026. Se știe prima echipă calificată în sferturile Campionatului Mondial. Maroc a surclasat Canada

Data publicării:
Canada - Maroc 0-3
Canada - Maroc 0-3. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Prima partidă din optimi a fost câștigată clar de echipa Marocului care a trecut de cea a Canadei.

Africanii s-au calificat ”en-farfare” în sferturile Cupei Mondiale 2026. Golurile africanilor au fost marcate de Azzedine Ounahi (minutele 50 și 82) și Soufiane Rahimi (90+8), scre DigiSport.

Prima ocazie a acestei partide le-a aparținut canadienilor în minutul 10, când Oluwaseyi l-a evitat frumos pe Halhal, a rămas singur cu Bono și a șutat, dar goalkeeperul Marocului a respins cu piciorul.

Marocanii au dat replica în minutul 29 prin Rahimi, dar șutul acestuia pe jos a fost blocat cu ușurință de Crepeau.

Maroc a dat lovitura în startul primei reprize, mai exact în minutul 50, când Hakimi i-a pasat lui Ounahi la marginea careului din lovitură liberă, iar acesta a trimis perfect în plasa lui Crepeau.

Canada ar fi putut egala în minutul 77 dintr-o lovitură liberă extrem de periculoasă, dar David a trimis peste poartă.

Maroc a reușit să facă 2-0 și să-și securizeze calificarea în sferturile Cupei Mondiale în minutul 82, după golul marcat de Ounahi la capătul unui contraatac ”tăios” dus de Brahim Diaz.

Africanii au reușit să facă chiar 3-0 la ultima fază a partidei prin Soufiane Rahimi, cel care a finalizat superb la capătul unui nou contraatac letal.

Marocul o va înfrunta în sferturile Cupei Mondiale 2026 pe învingătoarea din duelul Paraguay – Franța. Meciul va avea loc la noapte, ora 00.00 (ora României)

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
drona geran cazuta
2
Kievul trage alarma: Dronele și rachetele cu care Rusia a atacat Ucraina într-o singură...
soldat rus militar rus rusia
3
Rusia pregătește un atac asupra Poloniei, avertizează SUA. Soldații Moscovei ar putea...
Cristina Chiriac:
4
Procurorul general al României sare în apărarea DIICOT în cazul azilelor ilegale...
adrian caciu sustine o conferinta de presa
5
Adrian Câciu: „La finalul acestei luni, lucrurile vor duce către un guvern majoritar și...
Leo Messi și-a văzut presupusa amantă la Mondial și s-a dus direct la ea! Ce a urmat a strâns 4,6 milioane de vizualizări
Digi Sport
Leo Messi și-a văzut presupusa amantă la Mondial și s-a dus direct la ea! Ce a urmat a strâns 4,6 milioane de vizualizări
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mesi și Vozinha
CM 2026. Goalkeeperul Vozinha s-a dus direct la Messi după meci și nu i-a venit să creadă ce i-au auzit urechile: „Asta mi-a spus!”
faza de joc din meciul aaustralia - egipt
CM 2026. Calificare istorică pentru Egipt în optimi, după ce a învins Australia la loviturile de departajare
militari ucraineni
Ucraina va primi la summitul NATO un angajament de ajutor militar de 140 de miliarde de euro
Mark Carney davos
Canada dezvăluie planurile privind un nou oleoduct menit să pună capăt dependenței de piața americană: „O ocazie unică în viață”
Canada News - July 2, 2026
CM 2026. Explicațiile FIFA pentru anularea golului egalizator al Croației, în prelungirile meciului cu Portugalia
Recomandările redacţiei
soldați și rachete în ucraina
Culisele unității de elită ucrainene care duce războiul în Rusia lui...
ricaraducanuactor12345
Rică Răducanu a ajuns de urgenţă la spital: „Nu sunt bine”
Rezultate Bacalaureat și Evaluarea Nationala 2026
Rezultate Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026: Anunțul...
nicusor dan
Robert Sighiartău: Nicușor Dan este un președinte părtinitor, nu...
Ultimele știri
Regimul de la Teheran a supraviețuit războiului și este acum mai experimentat și mai nemilos: „Ne confruntăm cu un Iran nou”
Premierul Peter Magyar propune ca parlamentarii maghiari să nu poată rămâne mai mult de 12 ani în legislativ
Ambasada României în Statele Unite: „Suntem mândri să fim alături de America în calitate de aliat, prieten şi partener”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
După 70 de ani, a aflat că mama ei nu murise, ci că fusese victima unei adopții ilegale: „Am fost vândută pe...
Cancan
A murit Eugen Olariu! Avea doar 49 de ani
Fanatik.ro
Promovarea Stelei în SuperLiga, din nou în aer! Ministrul Radu Miruță: „Actualul guvern nu mai poate lua...
editiadedimineata.ro
Instagram a rulat reclame cu materiale de abuz sexual asupra copiilor din India
Fanatik.ro
O nouă veste bună pentru fani după modificările aduse Legii 4, care au dat liber la bere pe stadioane. Ce...
Adevărul
România între riscul de „junk” și colacul de salvare FMI. Profesorul Adrian Mitroi: „Nu e o rușine să apelăm...
Playtech
Casă construită fără autorizaţie. Cum poţi scăpa de amenda de la primărie sau Poliţia Locală
Digi FM
Mirabela Dauer, cea mai dureroasă confesiune despre fiul pe care nu l-a mai văzut de 24 de ani: "Mi-a distrus...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Arde Mondialul”: scandal uriaș și acuzații de ”jaf” după calificarea Argentinei! Ce spune regulamentul
Pro FM
A rupt tăcerea după 20 de ani. Alanis Morissette, declarații despre despărțirea de Ryan Reynolds: „Am un...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sean Penn va regiza un film despre asaltul asupra Capitoliului și vrea în rolul principal un actor...
Adevarul
Sute de turiști, filmați pe ascuns în camere de hotel. Imaginile intime erau vândute apoi pe Telegram
Newsweek
Jurist despre CASS la pensie. Trebuie restituită. „E dublă impunere”. De ce pensia nu trebuie impozitată?
Digi FM
Imagini rare cu Richard Gere, filmat de soția sa, Alejandra Silva, într-o drumeție romantică: „Persoana pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pământul ar putea supravieţui morţii arzătoare a Soarelui. Mercur și Venus vor fi distruse de flăcările...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
Acum 5 ani anunța că e transgender, azi impresionează cu un corp sculptat. Elliot Page și-a afișat abdomenul...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...