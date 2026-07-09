CM 2026. Șeful comisiei de arbitraj a Cupei Mondiale răspunde criticilor: „Nu suntem influențați de nimeni”

Pierluigi Collina, care conduce comisia de arbitraj a Cupei Mondiale din 2026, a luat apărarea arbitrilor din meciul din optimile de finală dintre Argentina și Egipt, câștigat cu 3-2 de argentinieni, într-un comentariu publicat joi pe site-ul federației internaționale (FIFA), relatează 7sur7.be.

„Desigur, discuțiile constructive în jurul deciziilor vor face întotdeauna parte din fotbal, dar acuzațiile nefondate nu au ce căuta în sportul nostru”, a susținut italianul.

„Nimeni nu poate pune la îndoială integritatea arbitrilor de la Cupa Mondială. Când se întâmplă acest lucru, poate provoca reacții care duc la amenințări la adresa lor. Acest lucru nu este acceptabil. De asemenea, nimeni nu poate pretinde că arbitrajul FIFA ar putea fi influențat de cineva, nici măcar de președintele FIFA.”

Collina, în vârstă de 66 de ani, a răspuns astfel acuzațiilor antrenorului egiptean Hossam Hassan, care, după meci, a considerat că francezul François Letexier și echipa sa au comis erori „grave”, sugerând că Argentina a fost favorizată de FIFA: „poate că au vrut să mențină campioana în competiție”, a declarat acesta.

Două situații controversate

Egiptul, care conducea cu 0-2 până în minutul 79, a contestat în special trei decizii: un gol anulat pentru un fault al lui Marwan Attia (min. 58) și două faulturi nesemnalate în faza care a dus la golul victoriei Argentinei (min. 90+2), unul asupra lui Hamdi Fathy și altul asupra lui Mohamed Salah, care, potrivit „Faraonilor”, ar fi trebuit să atragă un penalty.

Arbitrul finalei Cupei Mondiale din 2002 a susținut că reluările arătau că Attia „calcă în mod evident” pe piciorul lui Lisandro Martinez, dar și că contactul dintre Salah și Julian Alvarez era „normal”, reamintind că „după fiecare gol, asistența video (VAR) verifică faza de posesie ofensivă”, pentru a detecta o eventuală „fault în pregătirea acțiunii”.

Editor : M.C