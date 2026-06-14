Live TV

CM 2026. Selecţionata Angliei şi-a recuperat ghetele şi mingile furate în Statele Unite

Data publicării:
A sign outside The Inn at Meadowbrook Hotel in Prairie Village, Kansas where the England team will be staying during the FIFA World Cup 2026
Naționala Angliei stă în Kansas City pe durata CM 2026. Foto: Profimedia

Poliţia din Kansas City a recuperat cea mai mare parte a echipamentului furat vineri seară de la selecţionata Angliei, în principal ghetele jucătorilor, în timp ce echipa îşi transporta echipamentul din Florida la baza sa permanentă pentru Cupa Mondială 2026 de la Kansas City, informează AFP.

Furtul a avut loc în timp ce personalul Federaţiei engleze de fotbal (FA) descărca echipament dintr-o dubă la Swope Soccer Village, un complex sportiv din Kansas City care va servi drept sediu pentru naţionala Albionului în timpul Cupei Mondiale.

Un purtător de cuvânt al poliţiei din Kansas City a raportat că două persoane au fost reţinute vineri seară, în timp ce ancheta continuă.

Surse citate de ESPN au indicat că printre obiectele lipsă se numărau echipamente de antrenament şi alte articole folosite de echipa Angliei, deşi FA încă stabileşte amploarea exactă a pierderilor.

Citește și

CM 2026. Echipamentul naționalei Angliei, furat în America. Ce jucători au rămas fără ghete

Agenţiile de presă britanice au relatat că printre obiectele furate s-ar putea număra mingi şi ghete de fotbal. FA a confirmat incidentul, deşi a refuzat să ofere mai multe detalii, deoarece este o anchetă a poliţiei în curs de desfăşurare.

Primarul din Kansas City, Quinton Lucas, a declarat că autorităţile locale, statale şi federale lucrează pentru a determina exact unde a avut loc jaful şi dacă există şi alte persoane implicate.

Anglia a ales Kansas City ca bază de cantonament datorită locaţiei sale strategice, chiar dacă nu va juca niciun meci din faza grupelor acolo.

Selecţionata antrenată de Thomas Tuchel îşi va face debutul în Grupa L miercuri, 17 iunie, împotriva Croaţiei, la Dallas, înainte de înfrunta Ghana la Boston, pe 23 iunie, iar apoi Panama, la East Rutherford, pe 27 iunie.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
motor de avion lovit de fulger
2
Avion lovit de fulger la scurt timp de la decolare. Aeronava avea la bord 217 pasageri
adrian vestea si eugen tomac la cotroceni
3
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi...
BRASOV - CARFIL - VIZIT? - 15 MAI 2025
4
Cine este Adrian Veștea, desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier în locul lui...
profimedia-1107742527
5
Eugen Tomac, după ce USR a anunțat că nu-i votează guvernul: Peste 200 de parlamentari...
Surpriză de proporții: s-a întors la FCSB! Gigi Becali l-a "deturnat" de la Rapid
Digi Sport
Surpriză de proporții: s-a întors la FCSB! Gigi Becali l-a "deturnat" de la Rapid
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
firma anaf de la intrarea in cladire
Avertismentul Poliţiei Române: Au crescut cazurile de înşelăciune în numele ANAF. Câteva scheme de fraudă, explicate
trump vorbeste la birou
Donald Trump a anunțat când va fi semnat acordul cu Iranul: „Sperăm că acest proces se va desfășura rapid, ușor și fără probleme”
profimedia-1080167523
Coreea de Nord: „Denuclearizarea” este o chestiune încheiată definitiv
Rachete
Iranul și-a refăcut arsenalul de rachete și drone în timpul armistițiului cu SUA. Multă muniție nouă de proveniență rusă
Mexic
CM 2026. Bătăi de stradă, val de arestări, polițiști răniți. Haos la Cupa Mondială
Recomandările redacţiei
eugen tomac, nicusoar dan si adrian vestea
CULISE. Cum a ajuns Veștea propunerea-surpriză de premier: „O palmă...
adrian vestea la cotroceni
Cine sunt vocile din PNL care susțin numirea lui Adrian Veștea...
edlpromo in fata ta toma_00437
Ce spune „singurul bolojenist din PSD” despre nominalizarea lui...
CLUJ-NAPOCA - ALEGERI 2025 - VOT - MIRCEA ABRUDEAN - 4 MAI 2025
Voci sonore din PNL, susținere pentru Bolojan: „Nicuşor Dan s-a...
Ultimele știri
Rezultate LOTO – Duminică, 14 iunie 2026. Peste șase milioane de euro sunt în joc la 6/49
Secretul „Capcanei lui Venus”: cum funcționează mecanismul de închidere rapidă al plantei carnivore
Rusia deghizează camioanele cu combustibil în cisterne de lapte pentru a putea aproviziona în Crimeea
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este prințul care a încălcat una dintre cele mai vechi reguli ale Casei Regale. Gestul făcut la Trooping...
Cancan
Orașul din România în care o cabană la munte se vinde cu doar 5.750€ acum, în iunie 2026
Fanatik.ro
Omul dat afară de Mirel Rădoi, la un pas de o revenire spectaculoasă la FCSB! Unde s-au împotmolit...
editiadedimineata.ro
Un jurnalist a fost ucis în Mexic cu doar câteva ore înainte de începerea Cupei Mondiale
Fanatik.ro
Alexandru Tudor, apariție șocantă la sfințirea bisericii lui Gigi Becali. Absență surprinzătoare de la...
Adevărul
Cum ne păcălesc samsarii în piețe: „Toate intersecțiile sunt pline de pepeni de Dăbuleni, deși în Dolj abia...
Playtech
Stațiunea din România unde aerul este considerat printre cele mai curate din țară. Tot mai mulți turiști o...
Digi FM
Ce vârstă are Dorin Mateiu, bărbatul care a însoțit-o pe Simona Halep în Mykonos. Diferența dintre ei nu a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cea mai mare "bătaie" de la CM 2026: Romario a auzit ce i-a spus o reporteră și nu s-a putut abține!
Pro FM
„Nu-ți dau această piesă!”. De ce Linda Perry nu a vrut ca celebra Christina Aguilera să cânte melodia...
Film Now
Cum arată azi Zack, blonduțul din "Salvați de clopoțel". A trecut de 50 de ani, are patru copii și e în formă...
Adevarul
Cum a devenit Bacalaureatul la Limba Română o formalitate de nivel de clasa a opta. De la eseu critic la „te...
Newsweek
Pensie scăzută cu 900 lei, în 2026, la recalculare. Sute de mii de pensionari pot păți la fel. De ce?
Digi FM
Cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat al României. A construit Aeroportul Brașov și a gestionat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Are 70 de ani, a devenit mamă la 46, dar nu regretă. Geena Davis: „Sunt fericită că am avut copii târziu...
UTV
Andra a făcut furori într-o rochie scurtă și mulată. Cum a reusit artista să slăbeasca 10 kilograme