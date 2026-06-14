CM 2026. Selecţionata Angliei şi-a recuperat ghetele şi mingile furate în Statele Unite

Poliţia din Kansas City a recuperat cea mai mare parte a echipamentului furat vineri seară de la selecţionata Angliei, în principal ghetele jucătorilor, în timp ce echipa îşi transporta echipamentul din Florida la baza sa permanentă pentru Cupa Mondială 2026 de la Kansas City, informează AFP.

Furtul a avut loc în timp ce personalul Federaţiei engleze de fotbal (FA) descărca echipament dintr-o dubă la Swope Soccer Village, un complex sportiv din Kansas City care va servi drept sediu pentru naţionala Albionului în timpul Cupei Mondiale.

Un purtător de cuvânt al poliţiei din Kansas City a raportat că două persoane au fost reţinute vineri seară, în timp ce ancheta continuă.

Surse citate de ESPN au indicat că printre obiectele lipsă se numărau echipamente de antrenament şi alte articole folosite de echipa Angliei, deşi FA încă stabileşte amploarea exactă a pierderilor.

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Agenţiile de presă britanice au relatat că printre obiectele furate s-ar putea număra mingi şi ghete de fotbal. FA a confirmat incidentul, deşi a refuzat să ofere mai multe detalii, deoarece este o anchetă a poliţiei în curs de desfăşurare.

Primarul din Kansas City, Quinton Lucas, a declarat că autorităţile locale, statale şi federale lucrează pentru a determina exact unde a avut loc jaful şi dacă există şi alte persoane implicate.

Anglia a ales Kansas City ca bază de cantonament datorită locaţiei sale strategice, chiar dacă nu va juca niciun meci din faza grupelor acolo.

Selecţionata antrenată de Thomas Tuchel îşi va face debutul în Grupa L miercuri, 17 iunie, împotriva Croaţiei, la Dallas, înainte de înfrunta Ghana la Boston, pe 23 iunie, iar apoi Panama, la East Rutherford, pe 27 iunie.

Editor : Sebastian Eduard