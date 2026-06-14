CM 2026. Selecționata Australiei a produs surpriza contra Turciei, după un meci eroic

Selecționata lui Tony Popovic a produs surpriza la mondiale în înfruntarea contra Turciei. Semiluna a controlat mare parte din confruntarea cu Australia și și-a creat cele mai importante ocazii, însă eficiența și defensiva excelentă a australienilor au făcut diferența, iar reprezentativa de la Antipozi s-a impus cu 2-0.

După un început echilibrat, turcii au preluat inițiativa și au încercat să spargă apărarea adversă, însă fără succes. Arda Guler a fost primul care și-a încercat norocul, iar apoi selecționata pregătită de Vincenzo Italiano a pus tot mai multă presiune, informează DigiSport.

Cu toate acestea, australienii au lovit pe contraatac în minutul 27, când Irankunda a profitat de spațiile lăsate de adversari și l-a învins pe Cakir la primul său meci la Cupa Mondială.

Până la pauză, Turcia a continuat să atace și a fost foarte aproape de egalare în minutul 30, când Bardakci a zguduit bara cu un voleu spectaculos din afara careului.

În partea secundă, jocul a rămas sub controlul turcilor, care au forțat revenirea. Arda Guler a fost periculos la două faze fixe, Celik a irosit o oportunitate importantă din interiorul careului, iar Kerem Akturkoglu a fost blocat excelent de Beach, unul dintre cei mai buni oameni ai meciului. Portarul Australiei a avut mai multe intervenții decisive și a păstrat avantajul echipei sale.

Deși Turcia a avut posesia și ocaziile mai clare, Australia a impresionat prin organizarea defensivă și prin modul în care a gestionat momentele dificile.

În minutul 75 Metcalfe a închis tabela cu un șut plasat de la marginea careului, fără speranțe pentru Cakir.

Reamintim că Turcia a învins-o pe România, scor 1-0, în semifinala barajului pentru Cupa Mondială.

Editor : Sebastian Eduard