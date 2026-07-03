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CM 2026. Selecționer amenințat cu moartea la întoarcerea acasă, după eliminare. În două zile a plecat din țară în Statele Unite

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stadion de la cumpa mondiala 2026
Foto: Profimedia
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Hong Myung-bo a părut vizibil afectat în faţa presei Eliminarea de la Cupa Mondială a luat o turnură politică

Hong Myung-bo, care a demisionat din funcţia de selecţioner după eliminarea Coreei de Sud încă din faza grupelor a Cupei Mondiale, a plecat joi în Statele Unite, la doar două zile după întoarcerea sa în ţară, unde a fost întâmpinat cu o ostilitate deosebită, relatează rmcsport.fr, potrivit News.ro.

Fiind ţinta unor ameninţări cu moartea, el va încerca să treacă neobservat, în timp ce, în acelaşi timp, în Japonia se conturează un val de simpatie faţă de el.

O eliminare care capătă proporţii din ce în ce mai mari. Eliminaţi încă din prima rundă a Cupei Mondiale, sud-coreenii au fost întâmpinaţi cu o ostilitate deosebită la întoarcerea în ţară, marţi. Fostul selecţioner Hong Myung-bo, care şi-a dat demisia din funcţie duminică, după această eliminare, a fost ţinta principală a criticilor. Şi, aparent, situaţia nu s-a calmat: fostul căpitan şi fundaş, considerat totuşi unul dintre cei mai buni jucători din istoria Coreei de Sud, a fost nevoit să se exileze... în Statele Unite, din motive de siguranţă.

După cum relatează Marca, Hong Myung-bo a fost văzut joi la Aeroportul Internaţional Incheon, pregătindu-se să se îmbarce spre Los Angeles la puţin peste 48 de ore după întoarcerea sa în ţară. O întoarcere în ţară, în noaptea de luni spre marţi, care a fost ostilă faţă de întreaga echipă naţională, dar în special faţă de el. „Pleacă, Hong Myung-bo!”, a strigat un bărbat printr-un megafon. „Hong Myung-bo, du-te dracului”, se auzea, de asemenea.

Ziarul spaniol precizează că fostul căpitan al naţionalei, considerat unul dintre cei mai buni jucători din istoria ţării, este ţinta unor ameninţări cu moartea încă de la eliminarea echipei. Se pare că acesta ar fi motivul plecării sale în grabă, siguranţa sa fiind pusă în pericol. Presa a relatat, de asemenea, despre afişe ostile la adresa sa apărute peste tot în capitală, unele magazine interzicându-i chiar accesul.

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Hong Myung-bo. Foto: Profimedia

Hong Myung-bo a părut vizibil afectat în faţa presei

Cu şapca bine fixată pe cap şi masca pe faţă, Hong Myung-bo a părut vizibil afectat în faţa presei. Înainte de a pleca spre Statele Unite, el a negat categoric speculaţiile potrivit cărora conflictele interne din cadrul echipei ar fi contribuit la eliminarea acesteia. De asemenea, el a dezminţit zvonul conform căruia Jens Castrop ar fi fost exclus din primele două meciuri pentru că ar fi încălcat regulamentul echipei. „Am ceva de spus, dar această poveste va fi dezvăluită într-o zi”, le-a spus el jurnaliştilor prezenţi la faţa locului, conform declaraţiilor relatate de Korea JoongAng Daily.

Sud-coreenii, conduşi de Son Heung-min şi Lee Kang-In, şi-au disputat meciurile din faza grupelor în Mexic şi au început totuşi bine competiţia, impunându-se în faţa Cehiei (2-1). Însă au suferit apoi înfrângeri în faţa gazdei mexicane şi, mai ales, a Africii de Sud, de fiecare dată cu scorul de 1-0.

La al doilea mandat la cârma Coreei de Sud, Hong Myung-bo a înregistrat un al doilea eşec dureros, cu o nouă eliminare prematură, la fel ca la Cupa Mondială din 2014. Acest lucru l-a determinat să demisioneze, asumându-şi „întreaga responsabilitate” pentru eşec

Eliminarea de la Cupa Mondială a luat o turnură politică

Însă această eliminare a luat o turnură politică, întrucât preşedintele Lee Jae Myung, „total dezorientat” de această eliminare prematură, a solicitat Ministerului Sportului să deschidă o anchetă asupra fostei legende naţionale (136 de selecţii, Balonul de Bronz la Cupa Mondială din 2002). „Vom pune rapid în aplicare reforme ale administraţiei sportive pentru a ne asigura că un astfel de lucru nu se va mai repeta niciodată”, a declarat el, printre altele.

Considerat responsabil pentru acest eşec, Hong Myung-bo poate conta totuşi pe un val de simpatie venit... din Japonia, unde personalităţi publice şi comentatori au calificat criticile coreene drept excesive, după cum relatează The Korea Times. El a jucat în această ţară timp de cinci ani, la Shonan Bellmare (1997-1999, clubul fiind cunoscut pe atunci sub numele de Bellmare Hiratsuka), apoi la Kashiwa Reysol (1999-2002).

„Nu-l hărţuiţi pe antrenorul nostru Hong Myung-bo”, a scris Taro Kono, membru al Camerei Reprezentanţilor din Japonia şi fost preşedinte al clubului Shonan Bellmare (2000-2005). „Myung-bo, sper să vii în Japonia. Fanii din J.League nu au uitat spiritul tău de luptător”, a declarat, de asemenea, celebrul comentator Ichiro Enokido.

Editor : Liviu Cojan

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