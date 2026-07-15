CM 2026. Selecţionerul Angliei: „Cred că jucătorii ştiu perfect ce reprezintă acest meci. Argentina este pachetul complet”

Argentina este „pachetul complet”, combinând experienţa, rezistenţa şi magia lui Lionel Messi, a declarat antrenorul echipei de fotbal a Angliei, Thomas Tuchel, care speră să-şi vadă jucătorii impunându-şi stilul şi punctele forte, miercuri, la Atlanta, în semifinala Cupei Mondiale din 2026, scrie AFP.

„Îi găsesc pe jucători foarte entuziasmaţi şi foarte ambiţioşi. Nimeni nu este mulţumit, iar acesta este exact mixul perfect pentru a obţine performanţa pe care ne-o dorim mâine (miercuri, n.r.). Înaintea unui meci atât de crucial, voi simţi tensiunea şi voi fi nervos, este normal, dar nu simt nicio greutate, nicio povară. Cred că jucătorii ştiu perfect ce reprezintă acest meci. Dacă un meci ca acesta a produs atât de multe momente emblematice, este greu de spus că este doar un alt meci de fotbal”, a declarat Tuchel în conferinţa de presă dinaintea semifinalei de la Atlanta.

Argentina şi Anglia au o rivalitate acerbă la Cupa Mondială, pe fundalul unei dispute teritoriale în Insulele Falkland (Malvine), unde cele două ţări au purtat un război în 1982.

Dar stafful tehnic al Angliei nu are niciun interes să fie influenţat de istorie. ''Meciul este suficient de emblematic în sine, iar tensiunea este deja destul de mare, aşa că facem exact opusul: încercăm să influenţăm jucătorii asupra a ceea ce vrem să facă, asupra modului în care să se comporte în diferite situaţii'', a adăugat Tuchel.

Despre Argentina şi Messi, Tuchel a avut numai cuvinte de laudă: „Au mentalitate, solidaritate, nu intră în panică atunci când sunt conduşi, au jucători experimentaţi şi de înaltă calitate pe fiecare poziţie. Pentru mine, ei sunt pachetul complet. Căpitanul lor, Lionel Messi, are un turneu pur şi simplu incredibil. Felul în care conduce această echipă... nu există cuvinte pentru a descrie responsabilitatea şi calitatea de care dă dovadă. Când analizezi meciurile sale, e ca şi cum ar vedea lucrurile înaintea tuturor celorlalţi de pe teren. Pe scurt, sunt multe lucruri de care să ne preocupăm, dar suntem aici pentru a juca în stilul nostru şi a ne impune punctele forte”.

Antrenorul german a indicat că toată lumea este pregătită să înceapă semifinala, inclusiv mijlocaşul Declan Rice, care a fost afectat de o problemă medicală înainte de sferturile de finală împotriva Norvegiei (2-1 după prelungiri). Fundaşul Jarell Quansah va executa al doilea meci al suspendării sale.

Anglia are un parcurs excelent la marile competiţii, ajungând la două semifinale ale Cupei Mondiale în ultimele trei ediţii şi în finalele consecutive ale ultimelor două ediţii la EURO.

Partida Anglia - Argentina se desfășoară în această seară.

Editor : Sebastian Eduard