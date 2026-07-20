CM 2026 Spania a devenit prima ţară care deţine simultan Cupa Mondială la masculin şi la feminin

Graţie victoriei obţinute duminică în finala cu Argentina, Spania a devenit prima ţară care deţine simultan Cupa Mondială la masculin şi la feminin, de la crearea celei de-a doua competiţii, în 1991, scrie L'Equipe, citat de Agerpres.

Statele Unite s-au impus în patru rânduri (1991, 1999, 2015, 2019) în cele nouă ediţii ale Mondialului feminin, dar nu a câştigat niciodată titlul la masculin, la fel ca şi Norvegia şi Japonia, campioane la feminin în 1995, respectiv 2011.

Doar Germania a reuşit să câştige cele două competiţii, însă selecţionata feminină a acestei ţări a deţinut trofeul din 2003 şi până în 2011, iar cea masculină în perioadele 1990-1994 şi 2014-2018.

Spania a câştigat, de asemenea, aurul la Jocurile Olimpice 2024, precum şi titlul de campioană europeană, în acelaşi an, la masculin, precum şi primele două ediţii ale Ligii Naţiunilor (2024, 2025), la feminin.

Alexia Putellas şi colegele sale din naţionala spaniolă a cucerit trofeul la Cupa Mondială 2023, cu trei ani înaintea elevilor selecţionerului Luis de la Fuente.

Presa spaniolă subliniază totodată că Spania este singura ţară care a cucerit două titluri de campioană mondială la masculin în secolul XXI (în 2010 şi 2026).

Editor : A.P.