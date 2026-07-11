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CM 2026. Spania a eliminat Belgia și merge mai departe. S-a stabilit prima semifinală a turneului

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faza de joc din meciul spania - belgia
Foto: Profimedia
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Din articol
Thibaut Courtois a ieșit de pe teren în lacrimi, la meciul Spania - Belgia 2-1 de la Cupa Mondială

Reprezentativa Spaniei, campioana europeană, s-a calificat, vineri seară, în semifinalele Cupei Mondiale, trecând în sferturi de Belgia, scor 2-1, meci disputat la Los Angeles. Spaniolii vor înfrunta în semifinale Franţa, la 14 iulie.

Campioana Europei, Spania, a început în forţă meciul de la Los Angeles şi Rodri a avut un şut blocat în minutul 10, apoi ibericii au cerut penalti în minutul 13, când mingea trimisă de Alex Baena l-a lovit pe Ngoy în mână, dar arbitrul nu a acordat nimic.

Yamal a şutat de la distanţă, în minutul 32, dar pe lângă poartă, pentru ca în minutul 30 spaniolii să deschidă scorul. Courtois a respins şutul lui Dani Olmo, dar mingea a ajuns la Fabian Ruiz şi acesta a trimis-o în plasă.

Courtois a intervenit bine la lovitura liberă a lui Yamal, cinci minute mai târziu, dar belgienii nu au renunţat la luptă şi De Ketelaere a egalat cu o lovitură de cap, din centrarea lui Castagne, în minutul 41.

În partea secundă, Yamal nu a putut să-l învingă pe Courtois, în minutul 49, apoi a venit ocazia lui De Cuyper, din minutul 55.

Elevii lui de la Fuente au mai căutat golul prin Yamal, în minutul 61, şi Ferran Torres, în minutul 71, însă Belgia l-a pierdut pe Courtois, accidentat şi înlocuit.

De la Fuente a avut un moment de inspiraţie şi a apelat din nou la serviciile lui Mikel Merino, iar jucătorul lui Arsenal a marcat golul victoriei la numai două minute după ce a intrat pe teren. A fost un şut de la distanţă a lui Cubarsi, Lammens a respins în faţă şi Merino a înscris. 

Spania s-a impus cu 2-1, elimină şi Belgia, după ce a trimis acasă Portugalia, iar în semifinalele Cupei Mondiale va înfrunta Franţa, vicecampioana mondială.

Thibaut Courtois a ieșit de pe teren în lacrimi, la meciul Spania - Belgia 2-1 de la Cupa Mondială

În repriza a doua, portarul lui Real Madrid s-a pus pe jos și a cerut îngrijiri medicale. Courtois a acuzat probleme la coapsa piciorului stâng, dar medicii l-au ajutat să continue partida, scrie Digi Sport

Însă, în minutul 71, centralul Anthony Taylor a oprit jocul, deoarece Courtois s-a întins din nou pe gazon. Belgianul și-a dat seama că nu mai poate continua și a cerut schimbare. 

Deja pregătit să intre, Senne Lammens l-a așteptat la marginea terenului, iar atunci au avut loc scene emoționante: Courtois a început să plângă incontrolabil și a fost consolat imediat de cei din staff-ul tehnic și colegi. 

17 minute mai târziu, a urmat un adevărat dezastru: Cubarsi a șutat din afara careului, iar portarul lui Manchester United a respins slab, în față. Merino a fost pe fază și a făcut 2-1 pentru Spania. 

Imediat, regizorul a mutat camera pe Courtois, care era vizibil decepționat pe banca de rezerve.

SPANIA: Unai Simon – Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabian Ruiz (Pedri 655) – Yamal, Dani Olmo (Merino 86), Alex Baena (Ferran Torres 55) – Oyarzabal (Nico Williams 79).
Selecționer: Luis de la Fuente

BELGIA: Courtois (Lammens 71) – Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper (Seys 60) – Vanaken (Lukaku 60), Raskin – Trossard (Witsel 60), De Bruyne (Saelemaekers 86), Doku – De Ketelaere.
Selecționer: Rudi Garcia

Cartonaşe galbene: Cubarsi 43, Laporte 90+3 / De Bruyne 85, Witsel 90+3

Arbitru: Michael Oliver (Anglia)

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Editor : Liviu Cojan

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