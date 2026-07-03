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CM 2026: Spania a făcut scor cu Austria şi s-a calificat fără emoții în optimi

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faza de joc din meciul spania - austria
Foto: Profimedia
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Echipa naţională a Spaniei a învins joi seara, scor 3-0, echipa naţională a Austriei, în 16-imile Cupei Mondiale. Ibericii s-au calificat în optimi.

Lamine Yamal a ratat prima ocazie a meciului de la Los Angeles, chiar în startul înfruntării, dar portarul Alexander Schlager a fost la post.

Spaniolii au reuşit să trimită mingea în plasă, în minutul 30, prin Cucurella, dar golul a fost anulat pentru un fault în atac al lui Pau Cubarsi la goalkeeperul austriac.

Tot Schlager a reuşit să salveze în minutul 33, la şutul lui Mikel Oyarzabal, însă atacantul lui Real Sociedad a deschis scorul în minutul 36, marcând din pasa lui Cucurella, la colţul lung, cu un şut la firul ierbii.

Prima parte s-a încheiat cu ocazia lui Alex Baena, bară din lovitură liberă, în minutul al doilea al prelungirilor şi ibericii au intrat la cabine cu avantaj minim după o repriză pe care au controlat-o.

Meciul a fost disputat şi în repriza secundă. Sasa Kalajdzic a trimis periculos, cu capul, la poarta lui Unai Simon, în minutul 61, pentru ca, după numai cinci minute, Cucurella să recupereze şi să paseze lui Alex Baena, în careul austriac, iar centrarea mijlocaşului lui Atletico Madrid l-a găsit pe Pedro Porro, care a înscris cu o lovitură de cap.

Arnautovic a cerut penalti, în minutul 77, dar arbitrul suedez Nyberg nu a acordat nimic.

Yamal s-a mai aflat odată în faţa golului, însă şutul său din minutul 85 a fost scos de pe linia porţii de Alaba şi meciul a fost înschis de Oyarzabal, care a stabilit rezultatul final, în minutul 89, când Cucurella a pasat perfect.

Victoria cu 3-0 confirmă forma excelentă a naționalei lui Luis de la Fuente, care nu a avut emoții în fața selecționatei pregătite de Ralf Rangnick.

După această calificare, Spania va evolua în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, unde o va întâlni pe învingătoarea confruntării dintre Portugalia și Croația. Ibericii continuă astfel cursa spre trofeu, după o prestație solidă și convingătoare în fața Austriei, scrie Digi Sport.

SPANIA: Unai Simon – Pedro Porro, Cubarsi, Laporte (Pubill 90+3), Cucurella – Rodri, Pedri (Fabian Ruiz 90+3) – Yamal (Gavi86), Dani Olmo (Merino 71), Alex Baena (Ferran Torres 71) – Oyarzabal.
Selecționer: Luis de la Fuente

AUSTRIA: A. Schlager – Posch (Prass 86), Danso, Alaba, Laimer – Seiwald (Chukwuemeka 46), X. Schlager (Grillitsch 46) – R. Schmid (Kalajdzic 60), Wanner, Sabitzer – Gregoritsch ( Arnautovic 60).
Selecționer: Ralf Rangnick

Cartonaşe galbene: - / Posch 83

Arbitru: Glenn Nyberg (Suedia)

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Editor : Liviu Cojan

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