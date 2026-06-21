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CM 2026. Spania a învins Arabia Saudită și s-a instalat pe primul loc al grupei H

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faza de joc din meciul spania - arabia saudita
Foto: Profimedia
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Echipa naţională a Spaniei a învins duminică, scor 4-0, echipa naţională a Arabiei Saudite, în grupa H a Cupei Mondiale.

Spania a deschis scorul la Atlanta, prin Lamine Yamal, în minutul 11, din pasa lui Oyarzabal, după care atacantul lui Real Sociedad a înscris şi el, în minutul 21.

Mikel Oyarzabal a reuşit dubla după numai trei minute, marcând după un assist al lui Dani Olmo, şi ibericii îşi luau un avans liniştitor după nici o oră de joc.

Tot Oyarzabal a lovit bara în minutul 36, iar scorul a fost majorat, în minutul 49, după un autogol al saudiţilor. Cucurella a şutat la poartă, Al-Owais a respins, mingea s-a lovit de Altambakti şi a intrat în plasă.

Goalkeeperul saudit a respins şutul lui Pedro Porro, în minutul 60, iar elevii lui Donis au trimis primul şut pe poarta lui Unai Simon abia în minutul 80.

Spania a învins Arabia Saudită cu 4-0 şi conduce în grupa H, cu 4 puncte.

SPANIA: U. Simon – Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Dani Olmo (Merino 61), Rodri, Pedri (Fabian Ruiz 70) – Yamal (Yeremy Pino 46), Oyarzabal (Ferran Torres 46), Baena (Nico Williams 61).
Selecționer: Luis de la Fuente

ARABIA SAUDITĂ: Al-Owais – Abdulhamid, Al-Lajami, Altambakti, Al-Amri (Al-Hajji 60), Al- Harbi – Al-Juwayr (Al-Hamddan 46), Al-Khaibari (Kanno 46), Nasser Al-Dawsari (Al-Ghannam 90), Salem Al-Dawsari – Al-Brikan (Abu Alshamat 60).
Selecționer: Georgios Donis

Cartonaşe galbene: - / Salem Al-Dawsari 37, Kanno 60

Arbitru: Raphael Claus (Brazilia)

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Editor : Liviu Cojan

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