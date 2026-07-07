Live TV

CM 2026. Spania a învins greu Portugalia și merge în sferturi. A fost ultimul meci al lui Ronaldo la un campionat mondial

Data actualizării: Data publicării:
faza de joc din meciul spania - portugalia
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Echipa naţională a Spaniei a învins luni seara, scor 1-0, reprezentativa Portugaliei, şi s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale.

La Dallas, cele două formaţii iberice au trecut peste perioada de tatonare şi au încercat să-i surprindă pe adversari încă din start.

Oyarzabal a şutat în minutul 3, dar Diogo Costa a prins, iar patru minute mai târziu Cancelo a trimis peste poarta spaniolilor.

Imediat, în minutul 8, Oyarzabal a expediat un şut pe lângă poartă, din poziţie excelentă, apoi Cristiano Ronaldo l-a încercat pe Unai Simon, în minutul 12.

Diogo Costa a avut o dublă intervenţie la Yamal şi Alex Baena, în minutul 16, şi a venit în minutul 31 lovitura de cap necadrată a lui Dani Olmo.

Replica portugheză a fost dată de Cristiano Ronaldo, lovitură de cap periculoasă prinsă de Unai Simon, în minutul 37, pentru ca în minutul 41 mingea să lovească bara transversală a spaniolilor, la un şut expediat de Nuno Mendes şi deviat de Pedro Porro.

Partea secundă a fost mai zgârcită în ocazii. Cristiano Ronaldo şi Alex Baena au încercat câte un şut, fără probleme însă pentru portarii implicaţi.

Prima şansă importantă a venit în minutul 73, la lovitura liberă executată de Lamine Yamal şi scoasă de sub bară de Diogo Costa.

Golul care a stabilit rezultatul final a fost înscris de Mikel Merino la şase minute după ce a intrat pe teren. Rodri i-a trimis lui Ferran Torres, iar acesta i-a pasat excelent lui Merino, care a finalizat cu calm, deschizând scorul. Era minutul 90+1 şi lusitanii lui Cristiano Ronaldo nu au mai putut face nimic în cele câteva minute rămase, scrie Digi Sport.

Spania s-a impus cu 1-0 şi trimite acasă Portugalia în poate ultimul meci jucat la Mondiale de legenda CR7.

În sferturile de finală, Spania va da peste câștigătoarea meciului SUA - Belgia care se dispută mați dimineața de la ora 3:00.

PORTUGALIA: Diogo Costa – Joao Cancelo (Dalot 71), Ruben Dias, Veiga, Nuno Mendes (Nelson Semedo 56) – Vitinha (Bernardo Silva 83), Joao Neves – Pedro Neto (F. Conceicao 83), Bruno Fernandes, Joao Felix (Rafa Leao 71) – Cristiano Ronaldo.
Selecționer: Roberto Martinez

SPANIA: Unai Simon – Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri (Fabian Ruiz 85) – Yamal, Dani Olmo (Merino 85),  Alex Baena (Ferran Torres 75) – Oyarzabal (Borja Igelsias 90+7).
Selecționer: Luis de la Fuente

Cartonaşe galbene: Bernardo Silva 89, Veiga 90+4 / Ferran Torres 90+9

Arbitru: Anthony Taylor (Anglia)

Citiți și:

Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și clasamente

CM 2026. Trump confirmă că a cerut FIFA anularea suspendării lui Balogun: Înțeleg sportul, penalizezi pentru un meci care nu s-a jucat?

CM 2026: Ce susține Infantino că i-ar fi spus lui Trump, după ce acesta i-a cerut anularea cartonașului roșu acordat lui Balogun

„Suntem șocați”. Ce decizie a luat Federația Belgiană de Fotbal după ce FIFA i-a anulat cartonașul roșu lui Balogun

CM2026. Indignare la UEFA: Ridicarea interdicției pentru cartonaș roșu „a depășit o limită”

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
nicusor dan
2
Senator USR, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Nu cred că e un personaj diabolic. Cred...
traian basescu inquam octav ganea
3
Traian Băsescu: „Este o cavalcadă a încălcărilor de Constituție și responsabilitatea...
avion in zbor
4
„Tocmai am auzit bubuitura în avion”. Un avion care ateriza la Chicago a intrat în...
Rezultate BAC 2026. Foto Getty Images
5
Rezultate la Bacalaureat 2026: Mai sunt foarte puține lucrări de corectat. Anunțul...
Cel mai bogat om din Ucraina a ”săltat” un român din centrul Bucureștiului: ”M-a băgat într-o dubă și mi-a zis să semnez”
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina a ”săltat” un român din centrul Bucureștiului: ”M-a băgat într-o dubă și mi-a zis să semnez”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
faultul cu balogun
CM 2026. Blatter a ajuns un critic al forului mondial. FIFA a respins apelul Belgiei împotriva dreptului de joc al lui Balogun
World Cup 2026: Balogun's USA Playing as FIFA Suspends Red Card, Santa Clara, California - 05 Jul 2026
CM 2026. Belgia contestă eligibilitatea lui Folarin Balogun pentru meciul de la Cupa Mondială împotriva SUA
logoul uefa
CM2026. Indignare la UEFA: Ridicarea interdicției pentru cartonaș roșu „a depășit o limită”
Cristiano Ronaldo
CM 2026. Cristiano Ronaldo, extrem de nervos: „Nu mă retrag când vreți voi. Sunt niște gunoaie”
Poliția Spania
Zece români arestați în Spania după jafuri ca-n filme: Hoții atacau din mers camioane pentru a fura electrocasnice de lux
Recomandările redacţiei
azile pasca
Mărturia unui bărbat care a locuit în casele lui Pașca: A fost și...
BUCURESTI - CCR - SEDINTA VALIDARE - MANDAT PRESEDINTE - NICUSOR
De ce spune Sorin Grindeanu că Nicușor Dan a fost mai echilibrat...
trump iran
Apeluri la răzbunare la funeraliile lui Ali Khamenei: iranienii au...
imagini din azile sursa diicot
Un bărbat găsit în azilele lui Pașca a murit la spital. Niciun...
Ultimele știri
Dragoş Pîslaru, după cazul azilelor din Bihor: Statul român este în multe cazuri incapabil să îi ajute tocmai pe cei vulnerabili
Marine Le Pen riscă excluderea din cursa pentru președinția Franței. Ce șanse are protejatul său să obțină susținerea dreptei franceze
Bătălia care va determina deznodământul războiului din Ucraina. Zelenski: „Trump vrea să fie acolo unde se înregistrează succese”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zendaya, ca o zeiță greacă într-o rochie albă și decupată, la ședința foto pentru „Odiseea”. Detaliile care...
Cancan
Orașul din România în care șoferii sunt amendați cu 5.000 de lei dacă își lasă mașinile murdare pe domeniul...
Fanatik.ro
Radu Drăgușin merge în Italia pentru vizita medicală! Când ajunge internaționalul român. Update
editiadedimineata.ro
O alternativă europeană de social media? Platforma eYou depășește 100.000 de utilizatori
Fanatik.ro
Eddy Gnahore, direct în Top 3 salarii la FCSB! Câți bani îi dă lunar Gigi Becali și cine îl devansează...
Adevărul
Filmul de groază devenit fenomenul anului 2026: a trecut de 400 de milioane de dolari și a surprins...
Playtech
Statul măsoară proprietățile cu drona. Ce riști dacă ai gardul pus greșit în intravilan
Digi FM
Efect neaşteptat al gumei de mestecat. Ce au observat într-un studiu recent cercetătorii de la King's College...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Denis Alibec, ”prins în ofsaid” în club de soția gravidă: ”Nu-mi face faze d-astea”. Ce a urmat
Pro FM
„Oamenii erau furioși din cauza diferenței de vârstă”. Olivia Wilde rupe tăcerea despre relația cu Harry...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Kate Hudson, siluetă de top model la 47 de ani, într-un costum de baie minuscul. Actrița profită la maximum...
Adevarul
Bryan Johnson, antreprenorul american care investește milioane pentru a-și prelungi viața, a fost...
Newsweek
Când intră pensiile pe card: vineri, 10 iulie, sau se amână pentru luni, 13 iulie? Ce a decis Casa de Pensii?
Digi FM
Fotbaliștii din Capul Verde, primiți ca eroi acasă, după parcursul de la CM 2026. Carnaval cu mii de oameni...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Greșeala pe care milioane de oameni o fac în fiecare dimineață. Specialiștii avertizează: "Se simt deja...
Digi Animal World
De ce își pune câinele laba pe tine când îl mângâi. Mulți stăpâni interpretează greșit gestul
Film Now
Penelope Cruz, nevoită să zâmbească după cea mai mare tragedie din viața ei. Ce s-a întâmplat în timpul...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...