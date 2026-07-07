CM 2026. Spania a învins greu Portugalia și merge în sferturi. A fost ultimul meci al lui Ronaldo la un campionat mondial

Echipa naţională a Spaniei a învins luni seara, scor 1-0, reprezentativa Portugaliei, şi s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale.

La Dallas, cele două formaţii iberice au trecut peste perioada de tatonare şi au încercat să-i surprindă pe adversari încă din start.

Oyarzabal a şutat în minutul 3, dar Diogo Costa a prins, iar patru minute mai târziu Cancelo a trimis peste poarta spaniolilor.

Imediat, în minutul 8, Oyarzabal a expediat un şut pe lângă poartă, din poziţie excelentă, apoi Cristiano Ronaldo l-a încercat pe Unai Simon, în minutul 12.

Diogo Costa a avut o dublă intervenţie la Yamal şi Alex Baena, în minutul 16, şi a venit în minutul 31 lovitura de cap necadrată a lui Dani Olmo.

Replica portugheză a fost dată de Cristiano Ronaldo, lovitură de cap periculoasă prinsă de Unai Simon, în minutul 37, pentru ca în minutul 41 mingea să lovească bara transversală a spaniolilor, la un şut expediat de Nuno Mendes şi deviat de Pedro Porro.

Partea secundă a fost mai zgârcită în ocazii. Cristiano Ronaldo şi Alex Baena au încercat câte un şut, fără probleme însă pentru portarii implicaţi.

Prima şansă importantă a venit în minutul 73, la lovitura liberă executată de Lamine Yamal şi scoasă de sub bară de Diogo Costa.

Golul care a stabilit rezultatul final a fost înscris de Mikel Merino la şase minute după ce a intrat pe teren. Rodri i-a trimis lui Ferran Torres, iar acesta i-a pasat excelent lui Merino, care a finalizat cu calm, deschizând scorul. Era minutul 90+1 şi lusitanii lui Cristiano Ronaldo nu au mai putut face nimic în cele câteva minute rămase, scrie Digi Sport.

Spania s-a impus cu 1-0 şi trimite acasă Portugalia în poate ultimul meci jucat la Mondiale de legenda CR7.

În sferturile de finală, Spania va da peste câștigătoarea meciului SUA - Belgia care se dispută mați dimineața de la ora 3:00.

PORTUGALIA: Diogo Costa – Joao Cancelo (Dalot 71), Ruben Dias, Veiga, Nuno Mendes (Nelson Semedo 56) – Vitinha (Bernardo Silva 83), Joao Neves – Pedro Neto (F. Conceicao 83), Bruno Fernandes, Joao Felix (Rafa Leao 71) – Cristiano Ronaldo.

Selecționer: Roberto Martinez

SPANIA: Unai Simon – Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri (Fabian Ruiz 85) – Yamal, Dani Olmo (Merino 85), Alex Baena (Ferran Torres 75) – Oyarzabal (Borja Igelsias 90+7).

Selecționer: Luis de la Fuente

Cartonaşe galbene: Bernardo Silva 89, Veiga 90+4 / Ferran Torres 90+9

Arbitru: Anthony Taylor (Anglia)

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Editor : Liviu Cojan