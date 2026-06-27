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CM 2026: Spania ajunge în 16-imi de pe primul loc din grupa H, după ce a învins uruguay

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Guadalajara, Mexico. 26th June, 2026. Mathias Olivera of Uruguay battles for possession ball with Ferran Torres of Spain during the match between Uruguay and Spain for the 3st round of the group H of the FIFA World Cup 2026, at Guadalajara Stadium, in Gua
Mathias Olivera, din Uruguay, se luptă pentru posesia mingii cu Ferran Torres, din Spania, în timpul meciului dintre Uruguay și Spania, din etapa a 3-a a grupei H a Cupei Mondiale FIFA 2026, pe Stadionul Guadalajara. Foto: Profimedia
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Reprezentativa Spaniei s-a calificat în 16-imile Cupei Mondiale, după ce a învins selecţionata Uruguayului, scor 1-0, în ultima etapă a grupei H.

Unicul gol al meciului a fost înscris de Baena, în minutul 42, după o gafă imensă a portarului uruguayan Muslera, care a fost şi schimbat la pauză, notează News.ro.

Spania a câştigat grupa cu 7 puncte, după ce a învins Arabia Saudită, scor 4-0, şi a remizat cu Capul Verde, scor 0-0.

Uruguay, care a acumulat doar două puncte, din remizele cu Capul Verde, scor 2-2, şi Arabia Saudită, scor 1-1, părăseşte competiţia.

Editor : B.E.

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