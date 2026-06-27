CM 2026: Spania ajunge în 16-imi de pe primul loc din grupa H, după ce a învins uruguay

Reprezentativa Spaniei s-a calificat în 16-imile Cupei Mondiale, după ce a învins selecţionata Uruguayului, scor 1-0, în ultima etapă a grupei H.

Unicul gol al meciului a fost înscris de Baena, în minutul 42, după o gafă imensă a portarului uruguayan Muslera, care a fost şi schimbat la pauză, notează News.ro.

Spania a câştigat grupa cu 7 puncte, după ce a învins Arabia Saudită, scor 4-0, şi a remizat cu Capul Verde, scor 0-0.

Uruguay, care a acumulat doar două puncte, din remizele cu Capul Verde, scor 2-2, şi Arabia Saudită, scor 1-1, părăseşte competiţia.

Editor : B.E.