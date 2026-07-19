Meciul cu numărul 104 de la Cupa Mondială FIFA 2026 îi va pune faţă în faţă pe campionii Europei, Spania, şi pe actualii campioni mondiali şi sud-americani, Argentina. Un adevărat regal fotbalistic, meciul este aşteptat de fanii din întreaga lume şi va avea loc pe stadionul New York New Jersey, de la ora locală 15:00 - ora 22:00, ora României. Partida Spania - Argentina, marea finală a Cupei Mondiale 2026, va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Digi24.

Spania și Argentina au ajuns în ultimul act al turneului final din SUA, Mexic și Canada, după ce au avut două meciuri „de foc” în semifinalele competiției. Ibericii au trecut, scor 2-0, de Franța, considerată de mulți principala favorită a Campionatului Mondial, în timp ce sud-americanii au învins Anglia, scor 2-1, după ce au fost conduși până în minutul 85.

Va fi un duel între campioana europeană și campioana mondială en-titre, dar și o confruntare între starurile celor două echipe, Lamine Yamal (19 ani) și Leo Messi (39 de ani). Va fi prima întâlnire directă dintre cei doi. Spaniolul are un singur gol marcat la CM 2026, în timp ce căpitanul Argentinei e golgheterul întrecerii, cu 8 reușite, la egalitate cu Kylian Mbappe, scrie Digi Sport.

„Cel mai important meci din istorie”, așa cum a fost numit de Gianni Infantino, președintele FIFA, se va disputa pe stadionul MetLife, situat în East Rutherford (New Jersey), localitate aflată la periferia metropolei New York. Arena a fost inaugurată în 2010, a costat nu mai puțin de 1,5 miliarde de euro și are o capacitate de 85.000 de locuri.

Au fost 7 dueluri directe între Spania și Argentina, 6 dintre ele amicale: europenii au câștigat 4, iar sud-americanii două. Singurul meci oficial s-a disputat la Cupa Mondială din 1966, când Argentina s-a impus cu 2-1.

Ambele finaliste sunt neînvinse la această Cupă Mondială. Dacă Spania a înregistrat un rezultat de egalitate, chiar în primul meci, contra Capului Verde, 0-0, și 6 victorii, Argentina are succese pe linie, chiar dacă unele au fost obținute în prelungiri.

Ibericii au primit un singur gol pe parcursul turneului, de la Belgia, în sferturile de finală. De partea cealaltă, ”Pumele” au tras din greu să ajungă în ultimul act.

În 16-imi, au învins Capul Verde cu 3-2 după prelungiri, în optimi au reușit o remontada spectaculoasă pe final, după ce Egiptul a condus cu 2-0, în sferturi au trecut după prelungiri de Elveția, 3-1, iar în semifinale au întors din nou scorul pe ultima sută de metri, după ce Anglia a condus cu 1-0 până în minutul 85.

Leo Messi, mesaj înaintea finalei Cupei Mondiale: „Orice s-ar întâmpla, această echipă a scris deja istorie”

Campion mondial în 2022, argentinianul Lionel Messi ţinteşte un al doilea titlu consecutiv împotriva Spaniei, duminică seara. Înaintea ultimului meci al competiţiei din acest an, căpitanul argentinian a dorit să-şi omagieze echipa.

„Cel mai frumos lucru din toţi aceşti ani nu sunt doar titlurile, ci drumul parcurs pentru a ajunge la ele. Să împărtăşesc viaţa de zi cu zi a acestui grup, să luptăm împreună, să ne ridicăm în momentele dificile, să savurăm fiecare etapă a drumului. Mulţumesc fiecăruia dintre coechipierii mei, staff-ului şi tuturor celor care muncesc zi de zi pentru a face din această echipă naţională o familie. Orice s-ar întâmpla, acest grup a scris deja o istorie pe care nu o vom uita niciodată şi pe care nimeni nu o va putea şterge vreodată”, a scris el pe Instagram, potrivit News.ro.

Pauza va dura, probabil, mai mult de 15 minute

Pauza finalei Cupei Mondiale de fotbal 2026 de duminică, dintre Spania şi Argentina, va dura mai mult de 15 minute din cauza montajului necesar pentru primul spectacol de divertisment din pauza unui meci din cadrul turneului, au anunţat vineri surse din domeniul difuzării, scrie Reuters.

Se estimează că montarea scenei pentru spectacolul de 11 minute va dura aproximativ şapte minute, au precizat sursele, deşi nu e clar cât timp ar fi necesar ulterior pentru demontarea echipamentelor şi eliberarea terenului înainte de începerea celei de-a doua reprize, notează Reuters, citată de Agerpres.

Regulamentul FIFA pentru Cupa Mondială prevede că meciurile se dispută în conformitate cu Legile Jocului stabilite de International Football Association Board (IFAB), care stipulează că jucătorii au dreptul la o pauză de la jumătatea meciului „care să nu depăşească 15 minute”.

Totuşi, regulamentul turneului în sine prevede că jucătorii au dreptul la un „interval de 15 minute” la pauză, fără a relua formularea IFAB conform căreia pauza nu poate depăşi această durată.

FIFA nu a răspuns unei solicitări de clarificări privind durata pauzei dintre reprize sau modul în care spectacolul planificat ar respecta regulamentele.

Spectacolul va fi primul moment artistic din pauza meciului organizat în cadrul unei finale de Cupă Mondială, adăugând un nou element specific marilor evenimente sportive americane unui turneu care includea deja pauze obligatorii de hidratare şi, în premieră, inele de campioni pentru câştigători.

Donald Trump va asista şi va înmâna trofeul

Preşedintele american Donald Trump va asista duminică la finala Cupei Mondiale dintre Spania şi Argentina, el urmând chiar să înmâneze trofeul echipei câştigătoare.

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat, la începutul competiţiei, că Trump va înmâna trofeul Cupei Mondiale câştigătorilor la New Jersey New York Stadium. Infantino a reiterat aceste planuri într-un interviu acordat săptămâna aceasta publicaţiei elveţiene Blue Sport.

Post Malone, Shakira, Madonna, Tom Cruise - Pleiadă de vedete la ceremonia de închidere a Cupei Mondiale şi spectacolul de la pauză

Finala Cupei Mondiale dintre Argentina şi Spania va fi însoţită de un spectacol muzical de mare amploare. Înainte de fluierul de start, în pauză şi la finalul festivităţilor, unele dintre cele mai renumite vedete ale lumii vor urca pe scenă.

Cupa Mondială FIFA din 2026 pregăteşte o sărbătoare care va îmbina fotbalul, muzica şi divertismentul într-unul dintre cele mai ambiţioase evenimente din istoria turneului.

Înainte ca Argentina şi Spania să intre pe teren pentru a stabili noua campioană mondială, Stadionul New York-New Jersey va găzdui numeroase vedete internaţionale.

Programul va fi împărţit în trei spectacole:

O ceremonie de închidere înaintea meciului

Un spectacol în pauză, primul de acest gen din istoria unei finale de Cupă Mondială

O sărbătoare după meci, tradiţie care urmează fluierului final

Artiştii care vor urca pe scenă înaintea finalei Cupei Mondiale

Ceremonia de închidere va începe cu aproximativ 90 de minute înainte de fluierul de start, adică la ora 20.30, ora României, şi îl va avea pe Post Malone ca una dintre vedetele principale.

Cântăreţul american va fi capul de afiş al unui spectacol la care vor participa şi Robbie Williams, Laura Pausini şi Nicole Scherzinger, care va interpreta "Desire", unul dintre imnurile oficiale ale FIFA, într-un spectacol conceput pentru a reprezenta unitatea dintre diferite culturi prin intermediul fotbalului.

La ceremonia de dinaintea meciului va participa şi Jennifer Hudson, care va interpreta o versiune specială a imnului naţional al Statelor Unite.

Pe lângă momentele muzicale, sunt aşteptate şi apariţii ale actorului Tom Cruise şi ale creatorului de conţinut IShowSpeed, ca parte a spectacolului pregătit înaintea meciului.

Spectacolul de la pauză

Spectacolul va avea ca cap de afiş patru vedete reprezentând diferite generaţii şi stiluri muzicale: Madonna, Shakira, BTS şi Justin Bieber.

Din program va face parte şi Burna Boy, care va împărţi scena cu Shakira după ce i s-a alăturat cântăreţei columbiene în piesa "Dai Dai", imnul oficial al Cupei Mondiale din 2026.

Spectacolul va include, de asemenea, renumitul dirijor venezuelean Gustavo Dudamel, corul PS22 şi o apariţie specială a formaţiei Coldplay.

Producţia a fost realizată de Global Citizen şi îl va avea pe solistul formaţiei Coldplay, Chris Martin, în calitate de director artistic.

Invitaţi speciali

Alături de artiştii principali vor fi prezenţi Ghetto Kids, cântăreţul Emmanuel Kelly şi mai multe personaje din "Sesame Street" şi "The Muppets", printre care Kermit Broscoiul şi Miss Piggy.

Spectacolul îşi propune să transforme complet terenul în doar câteva minute, înainte ca echipele să se întoarcă pentru repriza a doua.

Vor fi artişti după meci?

Până în prezent, programul anunţat s-a concentrat în principal pe spectacolele dinaintea meciului şi pe spectacolul din pauză. Nu a fost anunţat niciun concert separat după meci.

Momentele finale vor fi marcate de înmânarea trofeului, de sărbătorile campionilor şi de imaginile care vor pune punct primei Cupe Mondiale cu 48 de echipe.

Muzica va însoţi practic fiecare moment al zilei, dar Argentina şi Spania vor avea ultimul cuvânt de spus pe cea mai mare scenă a fotbalului.

FIFA autorizează bannerul controversat referitor la Insulele Falkland la finala dintre Spania şi Argentina

Sky Sports anunţă că FIFA a dat undă verde Argentinei să afişeze bannerul referitor la Insulele Falkland în cazul unei victorii duminică, în finala Cupei Mondiale din 2026 împotriva Spaniei.

După ce au desfăşurat pe teren un banner pe care se proclama că „Insulele Falkland sunt argentiniene” după victoria împotriva Angliei în semifinala Cupei Mondiale din 2026, încălcând regulamentul FIFA, care interzice orice manifestare politică în incinta stadionului în timpul turneelor pe care le organizează, argentinienii vor putea în cele din urmă să îl afişeze din nou în cazul în care vor câştiga duminică finala împotriva Spaniei.

Potrivit informaţiilor obţinute de Sky Sports, forul care reglementează fotbalul mondial şi-a dat acordul, considerând că jucătorii argentinieni au dreptul să-şi exprime opiniile, conform declaraţiilor şefului grupului de lucru, Andrew Giuliani.

Casa Albă a apărat dreptul la libertatea de exprimare al naţionalei Argentinei, după ce jucătorii au afişat controversatul banner prin care şi-au exprimat sprijinul pentru revendicarea teritorială a ţării lor asupra Insulelor Falkland, în timpul celebrării victoriei împotriva Angliei la Cupa Mondială, relatează BBC.

Englezii au considerat gestul argentinienilor unul ofensator și, a doua zi după partidă, prin vocea lui Peter Kyle, ministrul britanic al comerțului, au anunțat că au făcut plângere la FIFA împotriva echipei pregătite de Lionel Scaloni și au cerut forului internațional să ia măsuri.

Sud-americanii riscau două sancțiuni. FIFA a luat o primă decizie: a început o anchetă, notează AS.com, și erau luate în calcul două variante: federația argentiniană să fie amendată, sau jucătorii care au fost implicați și au ținut banner-ul respectiv să fie suspendați pentru următoarele jocuri.

Conform sursei menționate anterior, cel mai probabil s-ar fi ales prima opțiune, iar AFA va fi sancționată cu câteva zeci de mii de euro, așa cum s-a întâmplat și în trecut, când argentinienii au afișat același mesaj la un alt meci internațional.

Insulele Falkland, un subiect sensibil

De miercuri, afacerea cu bannerul a luat o turnură politică, Regatul Unit cerând o anchetă aprofundată, iar preşedintele argentinian declarând, la rândul său, că îi înţelege pe jucătorii săi.

Arhipelag britanic situat la 600 de kilometri de coastele argentiniene, Insulele Malvine (Falkland în engleză) rămân un subiect sensibil în relaţiile dintre Londra şi Buenos Aires, care continuă să se dispute asupra suveranităţii asupra acestora.

În 1982, a izbucnit un război între cele două ţări în urma invaziei argentiniene a arhipelagului. Forţele britanice au recucerit Insulele Falkland după 74 de zile de lupte, care au dus la pierderi grele: 649 de morţi în tabăra argentiniană şi 255 de morţi în tabăra britanică.

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Editor : Liviu Cojan