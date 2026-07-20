Era aproape de miezul nopții când Madridul a explodat de bucurie la fluierul final: Spania tocmai câștigase Cupa Mondială, pentru a doua oară în istorie. Strigătele de bucurie și sunetul vuvuzelelor a răsunat în centrul orașului, unde mii de suporteri s-au adunat pentru a urmări finala CM 2026 pe un ecran gigant, relatează RFI.

Spania a câștigat duminică a doua Cupă Mondială din istoria sa, după ce a învins Argentina cu 1-0, după prelungiri, în finala disputată pe MetLife Stadium din East Rutherford, în apropiere de New York.

Ferran Torres, servit de Lamine Yamal, a înscris golul victoriei chiar la începutul reprizei a doua a prelungirilor, în minutul 106, aducând eliberarea pentru Spania, care până atunci se lovise de o echipă a Argentinei extrem de defensivă.

Albiceleste a așteptat să fie condusă pentru a încerca singurele două șuturi ale sale la poartă.

La 16 ani după primul său titlu mondial, cucerit în Africa de Sud, Spania - campioană europeană în 2024 - confirmă că a revenit în vârful fotbalului mondial.

Argentina lui Lionel Messi își pierde, în schimb, coroana și suferă a patra înfrângere într-o finală de Cupă Mondială, după cele din 1930, 1990 și 2014. Sud-americanii au câștigat trofeul de trei ori, în 1978, 1986 și 2022.

„Sunt în extaz, nu-mi vine să cred!”, exclama Diego González din Piața Colón, cu un zâmbet larg pe buze, la finalul meciului în care țara sa a învins Argentina în prelungiri (1-0).

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În jurul lui, suporterii aprindeau fumigene, iar claxoanele mașinilor răsunau pe străzile adiacente.

Diego are doar 25 de ani, dar această a doua victorie îi amintește de prima, din 2010, din Africa de Sud: „am câștigat Euro” în 2008, „apoi Cupa Mondială: acum doi ani, iar acum am câștigat Euro și tocmai am câștigat din nou Cupa Mondială”.

Intenționa să continue petrecerea mergând să bea ceva cu sora sa și știe deja că această noapte de „fiesta” va fi scurtă, pentru că luni dimineață ținea neapărat să vadă sosirea campionilor mondiali la Madrid. „Trebuie să sărbătorim și” întoarcerea „La Roja”, numele echipei naționale, a explicat el. O mulțime imensă, îmbrăcată în culorile steagului spaniol, roșu și galben, intona în cor hitul formației Queen „We are the champions” și flutura steaguri.

„E o nebunie” să cântăm asta, „pentru că la un moment dat nu mai credeam”, a povestit Alejandra Silva, în vârstă de 26 de ani, îmbrăcată în tricoul echipei, în mijlocul unei mulțimi euforice.

Pentru prietena ei, Ángela Lambea, în vârstă de 30 de ani, „am meritat-o, am jucat foarte bine, am avut mingea tot timpul, Argentina abia dacă a atins-o, așa că suntem foarte emoționate”.

Amândouă intenționau să continue să petreacă pentru a sărbători victoria echipei „La Roja”, „dar încă nu știau” unde și cum: „Iar mâine avem de lucru”.

Peste tot în Madrid, focuri de artificii au strălucit pe cerul torid al acestei nopți de vară.

La bordul unui avion care a aterizat la Madrid la scurt timp după încoronarea Spaniei, un pilot al companiei spaniole Iberia nu și-a putut stăpâni bucuria și a anunțat la microfon: „Suntem campioni mondiali, doamnelor și domnilor pasageri”, înainte de a difuza și hitul formației Queen.

Cântând și sărind de bucurie, suporterii strigau „Campeones, campeones!” („Campioni, campioni!”) și „Que viva España!” („Trăiască Spania!”).

Acest nou titlu mondial are o rezonanță deosebită în această țară pasionată de fotbal, unde acest sport unește cei 50 de milioane de locuitori, dintre care o parte din tânăra generație nu a trăit, de altfel, prima victorie a „Selección” din Africa de Sud.

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John Molina, în vârstă de 40 de ani, își amintește însă foarte bine de prima stea a echipei sale, „un vis” la vremea respectivă. După șaisprezece ani, „oamenii credeau deja în victorie” înainte de finalul meciului, potrivit lui.

Campioana Europei a dominat confruntarea cu deținătoarea titlului sud-american, dar nu a fost răsplătită pentru eforturile sale decât la 37 de secunde după ultima pauză a partidei. Nico Williams a recentrat cu capul mingea trimisă de Pedro Porro, iar Torres, și el introdus pe parcurs, a șutat puternic sub transversală.

Argentina a rămas în zece jucători după ce Enzo Fernández a primit al doilea cartonaș galben în prelungirile celor 90 de minute. Sud-americanii încercau să devină prima echipă după Brazilia, în 1962, care își apără titlul mondial, însă nu au reușit niciun șut spre poarta Spaniei până la golul lui Torres.

Cu trofeul în joc, Argentina a arătat în sfârșit mai multă intenție ofensivă în ultimele minute, însă reacția a venit prea târziu. Căpitanul Lionel Messi, în vârstă de 39 de ani, a încheiat învins a treia și, cel mai probabil, ultima sa finală de Cupă Mondială.

Jucătorii de rezervă ai Spaniei au pătruns pe teren pentru a sărbători repetarea succesului din 2010, iar pe gazon s-a produs și o busculadă neplăcută în care au fost implicați fotbaliști argentinieni.

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Lamine Yamal, considerat de mulți un jucător care ar putea rivaliza într-o zi cu performanțele lui Messi, a fost aproape să aducă titlul Spaniei la finalul timpului regulamentar. El a trimis peste zid dintr-o lovitură liberă, însă Emiliano Martínez a intervenit din nou, într-una dintre numeroasele sale parade din timpul meciului.

Portarul Argentinei a avut o intervenție și mai spectaculoasă la începutul primei reprize a prelungirilor, respingând o lovitură de cap din apropiere a lui Nico Williams. Trei minute mai târziu, Williams a reușit să îl învingă, însă golul a fost anulat de arbitru pentru un fault comis în faza premergătoare.

Editor : M.C