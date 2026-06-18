CM 2026. Spania și-a unit forţele cu alte opt ţări europene pentru a supraveghea pariurile de la Cupa Mondială

Spania şi-a unit forţele cu Franţa, Germania, Italia, Portugalia, Belgia, Olanda, Polonia şi Elveţia pentru a consolida supravegherea pieţelor de pariuri sportive şi predicţii în timpul Cupei Mondiale de fotbal din 2026, informează EFE.

Aceste ţări vor monitoriza reglementările privind publicitatea, protecţia utilizatorilor şi integritatea pariurilor în timpul unuia dintre cele mai urmărite evenimente sportive la nivel global, luând măsuri împotriva platformelor care operează ilegal, explică Ministerul Drepturilor Sociale, Consumatorilor şi Agendei 2030.

Prin intermediul Direcţiei Generale pentru Afaceri ale Consumatorilor şi Jocuri de Noroc, supravegherea pieţei jocurilor de noroc online va fi intensificată pentru a garanta protecţia consumatorilor şi integritatea pariurilor în timpul turneului.

În acest sens, Direcţia Generală pentru Afaceri ale Consumatorilor va monitoriza îndeaproape operatorii de jocuri de noroc pentru a se asigura că respectă toate obligaţiile actuale privind licenţierea, publicitatea şi protecţia jucătorilor. În plus, vor fi luate măsuri adecvate împotriva platformelor care operează în afara reglementărilor aplicabile.

Într-o declaraţie instituţională, ţările menţionează, de asemenea, pieţele de predicţii, platforme care permit pariurile pe rezultatul evenimentelor viitoare, şi avertizează că în ţările în care nu sunt autorizate, aceste platforme de piaţă de predicţii funcţionează fără garanţiile impuse de reglementări şi pot include elemente care încurajează comportamentul problematic legat de jocurile de noroc.

Autorităţile europene solicită, de asemenea, federaţiilor, ligilor, cluburilor şi echipelor sportive să verifice statutul juridic al companiilor cu care ar putea încheia acorduri comerciale sau de sponsorizare, asigurându-se că astfel de colaborări respectă legislaţia fiecărei ţări.

Cooperarea transfrontalieră va continua şi după Cupa Mondială, consolidând mecanismele de coordonare care contribuie la un mediu de joc mai sigur, mai transparent şi mai responsabil pentru toţi utilizatorii, adaugă departamentul pentru Afaceri ale Consumatorilor.

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Editor : Sebastian Eduard